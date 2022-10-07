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В Україні посилили відповідальність за незаконну торгівлю пальним - штраф до 85 тисяч грн

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 260

 

Відповідний законопроєкт сьогодні ухвалили депутати Верховної Ради

Верховна Рада України запровадила штраф до 85 тисяч гривень за оптову та роздрібну торгівлю пальним без дозвільних документів.

За ухвалення законопроєкту №2515 в цілому проголосували 260 депутатів при мінімально необхідних 226.

Документом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею, згідно з якою запроваджуються штрафи за порушення порядку торгівлі пальним.

Так, передбачено, що оптова або роздрібна торгівля пальним без державної реєстрації суб'єктом господарювання або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), тягне за собою накладення штрафу від 17 до 34 тисяч грн (від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з конфіскацією пального, транспортних засобів, місткостей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
Інші порушення правил торгівлі пальним, крім передбачених вище, тягнуть за собою накладення штрафу від 8,5 до 17 тисяч гривень (від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Також зазначено, що незаконна оптова або роздрібна торгівля пальним особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від 34 до 85 тисяч грн (від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з конфіскацією пального, транспортних засобів, місткостей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада торгівля пальне штраф
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