Як волонтерам-благодійникам не платити податків за надану допомогу ВПО та ЗСУ

Сьогодні чи кожен українець — волонтер. Проте мало хто знає, як правильно оформити допомогу ЗСУ та ВПО. Для того, щоб волонтерам-благодійникам не сплачувати зайвих податків, в Україні підготували покрокову інфографіку-інструкцію. Про це повідомили в Українському незалежному центрі політичних досліджень.
Раніше ми писали, що кременчуцькі податківці закликають громадян легалізувати свої активи за зниженими ставками.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер