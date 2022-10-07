Як волонтерам-благодійникам не платити податків за надану допомогу ВПО та ЗСУ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 239

Сьогодні чи кожен українець — волонтер. Проте мало хто знає, як правильно оформити допомогу ЗСУ та ВПО. Для того, щоб волонтерам-благодійникам не сплачувати зайвих податків, в Україні підготували покрокову інфографіку-інструкцію. Про це повідомили в Українському незалежному центрі політичних досліджень.

— Варто знати, що благодійні пожертви, зібрані фізособами на власні банківські рахунки й витрачені на допомогу ЗСУ та ВПО, звільняються від податку на доходи фізичних осіб та військового збору за умови, що вони є на обліку в Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що кременчуцькі податківці закликають громадян легалізувати свої активи за зниженими ставками.