Хокейний клуб «Кременчук» впевнено переграв київський «Сокіл»

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Вчора, 6 жовтня, хокейний клуб «Кременчук» у матчі-відкритті 31 чемпіонату України впевнено переграв на льоду столичного Палацу спорту київський «Сокіл».

Стартове вкидання разом із президентом ФХУ Георгієм Зубком здійснив Віталій «Бочка» Самойленко, ультрас «Сокола», а нині командир третьої роти другого загону ССО «Азов-Київ». Незабаром на сайті Телеграфа з'явиться інтерв'ю з військовим та ультрас Віталієм, який боронить Україну.

«Сокіл» (Київ) – «Кременчук» – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – Середницький (Кругляков), 24:37. 0:2 – Сеник (Лялька), 26:33. 0:3 – Лялька (Кривошапкін), 33:47

«Сокіл»: Кубрицький; Сисак – Горлушко, Бабинець – Вал. Алексюк – Чердак; Євсейчик – Вол. Алексюк, Благий – Німенко – Мазур; Полоницький – Гайдук, Слюсар – Качан – Янішевський; Жеребко – Костромітін – Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Абдуллаєв – Кругляков, Єфимочкін – Середницький – Тимченко; Максименко – Варава, Геворкян – Федоров – Андрющенко; Карнаух – Глухов, Брага – Кривенко – Т. Савицький. Тренер – Олександр Савицький; асистенти – Дмитро Сумець, Олександр Соколов

Кидки: 31 (8 + 5 + 18) – 27 (8 т+ 12 + 7)

Штраф: 22 (4 +10 + 8) – 22 (6 + 6 + 10)

6 жовтня. Київ. Палац спорту. Без глядачів

Ця гра вийшла багатою на вилучення. Зокрема в першому періоді суперники по разу мали подвійну чисельну перевагу, але скористатися нею не змогли. Натомість у другому періоді нечиста гра коштувала киянам трьох пропущених шайб, які в підсумку вирішили долю зустрічі. При цьому в нерівних складах «Кременчук» не забивав жодного разу, але зміг серйозно виснажити опонентів тривалим тиском під час гри в більшості.

Цікаво, що перший гол у ворота Дмитра Кубрицького організував дует гравців, які два сезони тому не змогли закріпитися в «Соколі: Микита Кругляков вивів Богдана Середницького на порожні ворота, а той не промахнувся.

Левова частка заслуги в другому голі лежить на капітані «Кременчука» Віталії Ляльці. Його вишукана передача врозріз вивела на побачення з Кубрицьким Іллю Сеника. Той пробив удотик. Може, не надто сильно, але від цього ще більш несподівано для голкіпера – 0:2.

Третю шайбу Лялька провів уже самотужки, скориставшись передачею Гліба Кривошапкіна якраз у ту мить, коли Максим Максименко покидав лаву штрафників. Цікаво, що в тій же більшості «Сокіл» мав ідеальну нагоду, щоб скоротити рахунок, проте Вадим Мазур із вбивчої позиції не влучив у порожній кут воріт Кирила Кучера.

Зрештою, навіть після трьох пропущених шайб кияни ще мали нагоди врятуватися. У заключній 20-хвилинці вони мали достатньо нагод під час гри в більшості, знов не використали подвійну чисельну перевагу, а Роман Благий не зміг реалізувати булліт після того, як суперники отримали покарання за затримку часу.

В підсумку – 0:3. Чемпіони починають з поразки, а новий голкіпер «Кременчука» Кирило Кучер – з «шат-ауту».