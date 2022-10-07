На підприємстві Полтавщини чоловік впав з драбини і загинув

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5 жовтня близько 17.40 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про тяжке травмування чоловіка на підприємстві у Миргороді.

За попередньою версією слідства, 47-річний чоловік на території місцевого підприємства впав із драбини. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження. Карета екстреної медицини доставила чоловіка до реанімаційного відділення Миргородської лікарні, де, на жаль, він помер.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.