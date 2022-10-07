Українців закликають тримати донорський фронт

Щоб країна мала сталі запаси крові, Український центр трансплант-координації закликає всіх, хто може та хоче, підтримувати донорський рух.
Пропонують два варіанти долучення до донорства:
1. Зателефонувати до центру крові у своєму місті й записатися у базу донорів. Координати центрів крові за посиланням:
2. Зареєструватися онлайн у сервісах:
Реєстри донорів дають змогу раціонально й організовано використовувати донорські та медичні ресурси. Якщо кров вашої групи й резусу буде потрібна — вам зателефонує координатор.
Нещодавно ми писали про те, чи можна здавати кров після COVID-19.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер