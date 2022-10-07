Українців закликають тримати донорський фронт

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 189

Два варіанти долучення до донорства у Кременчуці

Щоб країна мала сталі запаси крові, Український центр трансплант-координації закликає всіх, хто може та хоче, підтримувати донорський рух.

Пропонують два варіанти долучення до донорства:

1. Зателефонувати до центру крові у своєму місті й записатися у базу донорів. Координати центрів крові за посиланням:

на Кременчуччині треба звертатися до структурного підрозділу «Кременчуцька станція переливання крові» за тел. 067 326 26 62

2. Зареєструватися онлайн у сервісах:

Реєстри донорів дають змогу раціонально й організовано використовувати донорські та медичні ресурси. Якщо кров вашої групи й резусу буде потрібна — вам зателефонує координатор.

— Тримаємо донорський фронт, — закликали в Українському центрі трансплант-координації.

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