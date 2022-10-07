На Кременчуччині рекорд по кількості затриманих наркоторговців: оперативна ситуація у районі

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Ситуація у Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів за минулу добу не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Вчора громадяни 2 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо обох правоохоронці склали адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП було притягнуто трьох водіїв.

А от по затриманню правопорушників за зберігання та розповсюдження наркотичних речовин поліція вчора встановила рекорд. На Кременчуччині зареєстровано 10 таких випадків! За всіма цими фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 ККУ.

Вчора, 6 жовтня, рятувальників ДСНС виїжджали на виклик для відкривання дверей — людина потребувала медичної допомоги.

Артем Даценко нагадав про заборону відвідування лісів, особливо місць, де є поклади торфу.

— Пожежні команди територіальних громад району забезпечені усім для гасіння можливого загорання покладів торфу. Нагадую усім про заборону відвідування таких місць у воєнний час та закликаю не створювати умови для виникнення таких пожеж, — заявив Артем Даценко.