У Кременчуці вантажівка збила жінку на пішохідному переході

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Аварія сталася на перехресті вулиць Першотравневої, Халаменюка та Леонова

6 жовтня близько 16.30 на перехресті вулиць Першотравневої, Халаменюка та Леонова 52-річний водій на вантажівці Daf з напівпричепом збив 56-річну кременчужанку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, потерпіла отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі Кременчуцького райуправління поліції.