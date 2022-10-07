На Полтавщині 23-річний хлопець викрав з під'їзду велосипед

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2 жовтня близько 10.00 23-річний хлопець викрав велосипед з під’їзду багатоквартирного будинку у Миргороді. Про це інформує Миргородський районний відділ поліції.

Із заявою про крадіжку до правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Слідчо-оперативна група встановила причетну до злочину особу. Нею виявився 23-річний миргородець. Також поліцейські з'ясували, що викрадений велосипед молодик здав до місцевого ломбарду. Наразі слідчі велосипед вилучили та після проведення слідчих дій повернуть законному власнику.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває досудове розслідування.