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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 23-річний хлопець викрав з під'їзду велосипед

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 177

 

Він здав двоколісний у ломбард

2 жовтня близько 10.00 23-річний хлопець викрав велосипед з під’їзду багатоквартирного будинку у Миргороді. Про це інформує Миргородський районний відділ поліції.

Із заявою про крадіжку до правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Слідчо-оперативна група встановила причетну до злочину особу. Нею виявився 23-річний миргородець. Також поліцейські з'ясували, що викрадений велосипед молодик здав до місцевого ломбарду. Наразі слідчі велосипед вилучили та після проведення слідчих дій повернуть законному власнику.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: крадіжка велосипед Миргород ломбард
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