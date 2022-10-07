У селі на Полтавщині місцеві мешканці знайшли у ставку тіло чоловіка

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6 жовтня близько 14.00 у селі Сем’янівці Полтавського району знайшли тіло чоловіка у ставку. За інформацією Полтавського районного управління поліції, про тіло правоохоронцям повідомили жителі села.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює причини та обставини смерті чоловіка у ході досудового розслідування.