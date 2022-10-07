Члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України адресно отримають по 3 тисячі гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 4

Виплати відбудуться до Дня захисників і захисниць України

Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з обласного бюджету в рамках реалізації Комплексної програми соціального захисту населення отримають 3 тис. грн в якості разової адресної допомоги до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.

Виплати коштів здійснюватимуться:

з 7 жовтня – на рахунки, відкриті в установі уповноваженого банку;

з 10 жовтня – через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за місцем проживання, відповідно до графіків доставок.

За словами Людмили Корнієнко, Комплексною програмою соціального захисту населення передбачені надання сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України наступні соціальні гарантії коштом обласного бюджету:

щомісячна виплата допомоги сім'ям з дітьми загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на кожну дитину віком до 18 років (за умови навчання за денною формою — до 23 років) у розмірі прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу (з 1.07.2022 р. - 2 508 грн);

отримання санаторно-курортного оздоровлення 1 раз на 2 роки в будь-якому санаторно-курортному закладі Полтавської області;

компенсаційні виплати за проїзд автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування.

Раніше ми писали, що оформити посвідчення члена сім’ї загиблого захисника України можна у кременчуцькому ЦНАПі.