Члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України адресно отримають по 3 тисячі гривень

Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з обласного бюджету в рамках реалізації Комплексної програми соціального захисту населення отримають 3 тис. грн в якості разової адресної допомоги до Дня захисників і захисниць України.
Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.
Виплати коштів здійснюватимуться:
За словами Людмили Корнієнко, Комплексною програмою соціального захисту населення передбачені надання сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України наступні соціальні гарантії коштом обласного бюджету:
Раніше ми писали, що оформити посвідчення члена сім’ї загиблого захисника України можна у кременчуцькому ЦНАПі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер