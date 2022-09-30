Оформити посвідчення члена сім’ї загиблого захисника України можна у кременчуцькому ЦНАПі

Рішенням міськвиконкому від 22.09.2022 перелік послуг ЦНАП доповнений послугою соціального характеру: «Установлення статусу, видача посвідчень членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України». Також можна отримати дублікат посвідчення й продовжити термін його дії. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
До членів сімей загиблих (померлих) належать:
Чиновники нагадують, що приймання замовників послуг у ЦНАПі здійснюється лише за попереднім записом за телефонами: 096 097 15 88, 050 255 15 88.
— Щоб зареєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендуємо користуватися послугами вайбер бота за посиланням, — наголосили у Кременчуцькій міській раді.
Раніше ми писали про те, що органи соціального захисту населення передають частину своїх функцій Пенсійному фонду.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер