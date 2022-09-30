Оформити посвідчення члена сім’ї загиблого захисника України можна у кременчуцькому ЦНАПі

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Послуга доступна кременчужанам і внутрішнім переселенцям, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді

Рішенням міськвиконкому від 22.09.2022 перелік послуг ЦНАП доповнений послугою соціального характеру: «Установлення статусу, видача посвідчень членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України». Також можна отримати дублікат посвідчення й продовжити термін його дії. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

— Послуги надаються громадянам, зареєстрованим в межах Кременчуцької міської територіальної громади та внутрішньо переміщеним особам, які знайшли тимчасовий прихисток на території нашого міста, — йдеться у повідомленні.

До членів сімей загиблих (померлих) належать:

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Чиновники нагадують, що приймання замовників послуг у ЦНАПі здійснюється лише за попереднім записом за телефонами: 096 097 15 88, 050 255 15 88.

— Щоб зареєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендуємо користуватися послугами вайбер бота за посиланням, — наголосили у Кременчуцькій міській раді.

Раніше ми писали про те, що органи соціального захисту населення передають частину своїх функцій Пенсійному фонду.