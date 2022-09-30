Курсанти та студенти льотного коледжу надіслали поштою листа до народу Ізраїлю

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Отримати його мають у музеї Голокосту Яд Вашем в Єрусалимі

29 вересня, у День пам’яті жертв Бабиного Яру та День міста Кременчук, курсанти та студенти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ надіслали листа до Ізраїлю.

Про це повідомила Тетяна Булат, завідувачка Клубу цього навчального закладу.

— У листі — пронизані пам'яттю та скорботою слова розуміння страшної біди й геноциду цього народу, проведені паралелі з жорстокою фашистською війною, яку веде РФ проти України — зі страшним геноцидом української нації, а також надія на дружбу між ізраїльським та українським народами, — розповіла вона.

Вклали свій лист курсанти та студенти у пам'ятний конверт із зображенням Кременчуцької синагоги. А погасили марки з гербом Кременчука, випущеними минулого року до 450-річчя міста, спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук — Місто легенд. Пливе щука з Кременчука».

Отримати лист поштою від імені Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ мають у музеї Холокосту Яд Вашем в Єрусалимі.

Раніше ми писали, що у День міста всіх охочих запрошують відправляти філателістичні «Вітання з Кременчука».