Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Культура, Україна, Світ

Курсанти та студенти льотного коледжу надіслали поштою листа до народу Ізраїлю

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 340

  

Отримати його мають у музеї Голокосту Яд Вашем в Єрусалимі

29 вересня, у День пам’яті жертв Бабиного Яру та День міста Кременчук, курсанти та студенти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ надіслали листа до Ізраїлю.

Про це повідомила Тетяна Булат, завідувачка Клубу цього навчального закладу.

— У листі — пронизані пам'яттю та скорботою слова розуміння страшної біди й геноциду цього народу, проведені паралелі з жорстокою фашистською війною, яку веде РФ проти України — зі страшним геноцидом української нації, а також надія на дружбу між ізраїльським та українським народами, — розповіла вона.

 

Вклали свій лист курсанти та студенти у пам'ятний конверт із зображенням Кременчуцької синагоги. А погасили марки з гербом Кременчука, випущеними минулого року до 450-річчя міста, спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук — Місто легенд. Пливе щука з Кременчука».

 

Отримати лист поштою від імені Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ мають у музеї Холокосту Яд Вашем в Єрусалимі.

  

Раніше ми писали, що у День міста всіх охочих запрошують відправляти філателістичні «Вітання з Кременчука».

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: лист укрпошта яд вашем Єрусалим Голокост музей льотний коледж День міста Тетяна Булат
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх