Курсанти та студенти льотного коледжу надіслали поштою листа до народу Ізраїлю

29 вересня, у День пам’яті жертв Бабиного Яру та День міста Кременчук, курсанти та студенти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ надіслали листа до Ізраїлю.
Про це повідомила Тетяна Булат, завідувачка Клубу цього навчального закладу.
Вклали свій лист курсанти та студенти у пам'ятний конверт із зображенням Кременчуцької синагоги. А погасили марки з гербом Кременчука, випущеними минулого року до 450-річчя міста, спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук — Місто легенд. Пливе щука з Кременчука».
Отримати лист поштою від імені Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ мають у музеї Холокосту Яд Вашем в Єрусалимі.
Раніше ми писали, що у День міста всіх охочих запрошують відправляти філателістичні «Вітання з Кременчука».
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер