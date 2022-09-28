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Кременчук, Культура

У День міста всіх охочих запрошують до головпоштамту відправити «Вітання з Кременчука»

Сьогодні, 07:06 Переглядів: 273

  

З 10.00 до 12.00 будуть доступні марки, конверти та поштівки кременчуцької тематики

У четвер, 29 вересня, у День міста, Кременчуцьке товариство філателістів разом з Кременчуцьким головпоштамтом запрошують кременчужан і гостей міста відправити «Вітання з Кременчука» своїм друзям по Україні та за кордон.

Про це повідомив Володимир Скляр, голова Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України та Кременчуцького товариства філателістів.

З 10.00 до 12.00 будуть у «головній пошті міста» по вул. Ігоря Сердюка, 20 будуть доступні марки, конверти та поштівки кременчуцької тематики, зокрема стандартні поштові марки з номіналом F і зображенням герба міста.

Погасити урочисті поштові відправлення можна буде спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук-місто легенд. Пливе щука з Кременчука», який розробила місцева художниця Оксана Бойко та офіційно випустила «Укрпошта».

— Розповімо про Кременчук Україні та усьому світові, — закликали у Кременчуцькому товаристві філателістів.

Нагадуємо, що Міська художня галерея запрошує на філателістичну виставку з колекції художниці Оксани Бойко, де предсталена філателістична продукція КТФ на тему «Легенд Кременчука».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: філателія День міста укрпошта штемпель марка конверт поштівка Кременчуцьке товариство філателістів Оксана Бойко спецпогашення Володимир Скляр
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