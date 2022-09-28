У Кременчуці не планують видавати містянам йодид калію

Раніше видання «Суспільне» повідомляло про те, що у Світловодську сімейні лікарі видають містянам до 40 років йодид калію, який слід випити у випадку радіаційної небезпеки. ТЪ спитав в очільника міського департаменту охорони здоров'я Максима Середи, чи не планують те саме робити й у Кременчуці.
Він зазначив, що, згідно з інструкціями Міністерства охорони здоров'я та Державної служби з надзвичайних ситуацій, йодид калію приймають у момент реальної загрози радіаційної небезпеки, якщо аварія на атомній електростанції вже сталася. Пункти видачі йодиду калію у разі радіаційної загрози організовують не медики, а працівники служби з надзвичайних ситуацій, які й роздаватимуть його населенню.
У Кременчуці цей препарат є у наявності у сімейних лікарів, але не у тій кількості, щоб видати усьому населенню. Також пан Середа сказав, що йодид калію є у вільному доступі в аптеках, бо це не рецептурний препарат на цей час:
Видавати йодид калію заздалегідь інструкцій не від МОЗ, ні від ДСНС не надходило.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер