У Кременчуці не планують видавати містянам йодид калію

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Раніше видання «Суспільне» повідомляло про те, що у Світловодську сімейні лікарі видають містянам до 40 років йодид калію, який слід випити у випадку радіаційної небезпеки. ТЪ спитав в очільника міського департаменту охорони здоров'я Максима Середи, чи не планують те саме робити й у Кременчуці.

Він зазначив, що, згідно з інструкціями Міністерства охорони здоров'я та Державної служби з надзвичайних ситуацій, йодид калію приймають у момент реальної загрози радіаційної небезпеки, якщо аварія на атомній електростанції вже сталася. Пункти видачі йодиду калію у разі радіаційної загрози організовують не медики, а працівники служби з надзвичайних ситуацій, які й роздаватимуть його населенню.

— Яким чином можна видати одну таблетку в амбулаторних умовах? Це порушення. Немає такого механізму. От як — відрізати від пластинки та видати під розпис? Потім на ній не буде видно ні напису, нічого... Я маю на увазі зараз, коли нічого не сталося. Просто видати й хай він у вас лежить скільки – пів року, рік? Такого механізму немає. Механізм є, який ще затверджений за радянських часів, що препарат приймається у разі виникнення реальної загрози радіаційного забруднення. Але це тільки після офіційного сповіщення від органів надзвичайних ситуацій, — пояснює Максим Середа.

У Кременчуці цей препарат є у наявності у сімейних лікарів, але не у тій кількості, щоб видати усьому населенню. Також пан Середа сказав, що йодид калію є у вільному доступі в аптеках, бо це не рецептурний препарат на цей час:

— Він буває під замовлення. Його приймають люди з порушенням функцій щитовидної залози, тому цей препарат наразі не є дефіцитним. Він може бути у кожній аптечці.

Видавати йодид калію заздалегідь інструкцій не від МОЗ, ні від ДСНС не надходило.

— У нас він є у лікарнях. Якщо це (вибух на АЕС – ред.) станеться, то він є для усіх пацієнтів, для всіх медичних працівників, які в будь-якому разі будуть вимушені залишатися на робочих місцях, вони не поїдуть, для службовців критичної інфраструктури, ДСНСників, поліції буде організовано централізовано (видачу – ред.) через службу з цивільного захисту та надзвичайних ситуацій.