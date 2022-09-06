Що слід мати вдома кременчужанам, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 452

Чеклист, щоб пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров'я

Попри міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нещодавно ми писали про йодну профілактику у разі радіаційної аварії, а у цьому матеріалі пояснюємо, чим потрібно бути забезпеченим, щоби пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров'я.

Якщо десь неподалік трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні. Для цього заздалегідь підготуйте:

Скотч, плівку, щільну тканину тощо – якщо ви будете залишатися у будинку, а не в укритті. Радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того – не підходьте до них близько. Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, зменште можливість потрапляння повітря з вулиці.

тощо – якщо ви будете залишатися у будинку, а не в укритті. Радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того – не підходьте до них близько. Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, зменште можливість потрапляння повітря з вулиці. Засоби гігієни: мило, шампунь. Після того, як ви зайдете у приміщення, слід змити з себе весь пил та бруд, тому найкращим буде прийняти душ. За відсутності такої можливості – вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Намагайтеся не терти шкіру, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин у рану.

Після того, як ви зайдете у приміщення, слід змити з себе весь пил та бруд, тому найкращим буде прийняти душ. За відсутності такої можливості – вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Намагайтеся не терти шкіру, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин у рану. Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття . Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин.

. Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин. Їжа та вода. Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкращим буде зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною до споживання. Важливо, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Проте водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.

Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкращим буде зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною до споживання. Важливо, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Проте водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання. Лікарські засоби. Подбайте про запас ліків, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.

— Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію «для профілактики» без потреби – неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю, — наголосили в МОЗ.

Засоби зв’язку. Влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.

Також варто зібрати документи, адже вони можуть бути необхідними у разі евакуації.

- Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади, - заявили у Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадуємо, нещодавно ми писали де брати калій йодид у разі потреби, а також про дозування та наслідки його прийому.