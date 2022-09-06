Що слід мати вдома кременчужанам, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії

Чеклист, щоб пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров'я
Попри міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
Нещодавно ми писали про йодну профілактику у разі радіаційної аварії, а у цьому матеріалі пояснюємо, чим потрібно бути забезпеченим, щоби пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров'я.
Якщо десь неподалік трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні. Для цього заздалегідь підготуйте:
- Скотч, плівку, щільну тканину тощо – якщо ви будете залишатися у будинку, а не в укритті. Радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того – не підходьте до них близько. Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, зменште можливість потрапляння повітря з вулиці.
- Засоби гігієни: мило, шампунь. Після того, як ви зайдете у приміщення, слід змити з себе весь пил та бруд, тому найкращим буде прийняти душ. За відсутності такої можливості – вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Намагайтеся не терти шкіру, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин у рану.
- Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття. Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин.
- Їжа та вода. Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкращим буде зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною до споживання. Важливо, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Проте водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.
- Лікарські засоби. Подбайте про запас ліків, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.
— Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію «для профілактики» без потреби – неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю, — наголосили в МОЗ.
- Засоби зв’язку. Влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.
Також варто зібрати документи, адже вони можуть бути необхідними у разі евакуації.
- Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади, - заявили у Міністерства охорони здоров'я України.
Нагадуємо, нещодавно ми писали де брати калій йодид у разі потреби, а також про дозування та наслідки його прийому.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Міністерство охорони здоров'я України