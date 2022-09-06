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Здоров'я, Україна, Світ

Що слід мати вдома кременчужанам, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 452

 

Чеклист, щоб пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров'я

Попри міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нещодавно ми писали про йодну профілактику у разі радіаційної аварії, а у цьому матеріалі пояснюємо, чим потрібно бути забезпеченим, щоби пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров'я.

Якщо десь неподалік трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні. Для цього заздалегідь підготуйте:

  • Скотч, плівку, щільну тканину тощо – якщо ви будете залишатися у будинку, а не в укритті. Радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того – не підходьте до них близько. Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, зменште можливість потрапляння повітря з вулиці.
  • Засоби гігієни: мило, шампунь. Після того, як ви зайдете у приміщення, слід змити з себе весь пил та бруд, тому найкращим буде прийняти душ. За відсутності такої можливості – вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Намагайтеся не терти шкіру, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин у рану.
  • Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття. Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин.
  • Їжа та вода. Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкращим буде зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною до споживання. Важливо, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Проте водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.
  • Лікарські засоби. Подбайте про запас ліків, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.
— Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію «для профілактики» без потреби – неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю, — наголосили в МОЗ.
  • Засоби зв’язку. Влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.

Також варто зібрати документи, адже вони можуть бути необхідними у разі евакуації.

- Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади, - заявили у Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадуємо, нещодавно ми писали де брати калій йодид у разі потреби, а також про дозування та наслідки його прийому.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Міністерство охорони здоров'я України
Теги: МОЗ радіація поради чеклист
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