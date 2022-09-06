Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Кременчук, Надзвичайні новини

Патрульні поліцейські затримали у Кременчуці чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 245

 

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин

Патрульні поліцейські сьогодні, 6 вересня, виявили у Кременчуці черговий випадок зберігання, ймовірно, наркотичної речовини.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Кременчука.

Близько 11 години на вулиці Соломії Крушельницької увагу поліцейських привернув громадянин, який став поводитися нервово після того, як побачив патруль.

— Пильність поліцейських не підвела, адже під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили у 31-річного чоловіка згорток із речовиною, білого кольору, схожою на наркотичну, та шприц. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події, — йдеться у повідомленні.

Поліція звертається до громадян з проханням, якщо хтось має інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, повідомляти про це на лінію 102.

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція Кременчук наркотики
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх