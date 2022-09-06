Патрульні поліцейські затримали у Кременчуці чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин
Патрульні поліцейські сьогодні, 6 вересня, виявили у Кременчуці черговий випадок зберігання, ймовірно, наркотичної речовини.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Кременчука.
Близько 11 години на вулиці Соломії Крушельницької увагу поліцейських привернув громадянин, який став поводитися нервово після того, як побачив патруль.
Поліція звертається до громадян з проханням, якщо хтось має інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, повідомляти про це на лінію 102.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер