Патрульні поліцейські затримали у Кременчуці чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 245

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин

Патрульні поліцейські сьогодні, 6 вересня, виявили у Кременчуці черговий випадок зберігання, ймовірно, наркотичної речовини.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Кременчука.

Близько 11 години на вулиці Соломії Крушельницької увагу поліцейських привернув громадянин, який став поводитися нервово після того, як побачив патруль.

— Пильність поліцейських не підвела, адже під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили у 31-річного чоловіка згорток із речовиною, білого кольору, схожою на наркотичну, та шприц. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події, — йдеться у повідомленні.

Поліція звертається до громадян з проханням, якщо хтось має інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, повідомляти про це на лінію 102.