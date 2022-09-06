Кременчук на колінах попрощався з офіцером Геннадієм Совою, який був із військової династії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 408

Військового автоколоною провели через усе місто де поховали на Алеї Слави на Свіштовському кладовищі

Сьогодні, 6 вересня, у Кременчуці попрощалися з майором Геннадієм Володимировичем Совою (21.02.74), який загинув 2 вересня у боях за Херсонщину.

Народився 21 лютого 1974 року у сім'ї військових. Його батько полковник у відставці, мати тривалий час працювала у військкоматі. У Варварівці Карлівської громади разом з бабусею та дідусем пройшли його літні канікули.

— Любив футбол, був дуже дисциплінованим. Разом у школу ходили, я на клас старший. Він весь час хотів бути військовим і так його доля і склалася. Був нормальним хлопцем, компанійським. Все село хвилюється за Гену, — розповів товариш по школі Валерій Озаров, який був на рік старшим за Геннадія.

Чоловік не міг повірити, коли дізнався про загибель товариша, велика кількість людей із села приїхала попрощатися із Геннадієм Совою.

Попрощатися з Геннадієм до Міського палацу культури прийшли однокласники, колеги по роботі, побратими, які разом з ним у 90-ті роки служили у 107 бригаді, а також представники влади.

— Геннадія знав з кінця 90-х років. Він був молодим офіцером, який прийшов після закінчення військового училища. Служили ми разом у ракетній бригаді. Пам’ятаю, як світлу людину: молодий, енергійний, перспективний офіцер з військової династії. Дуже шкода, що такі люди гинуть. Царство небесне і вічна пам'ять, — зауважив підполковник у відставці Андрій Чуйко «Кочівник».

Геннадій Сова з позивним «Психолог» завжди був спокійним, сміливим, впевненим, розумним командиром, відкритою людиною. Раніше вже Геннадій Сова брав учать у російсько-українській війні, після повернення займався бізнесом. У квітні захищав напрямок Ізюм/Слов'янськ, потім Сєвєродонецьк/Лисичанськ, а після Херсонщина.

— Геннадій був дуже доброю, комунікабельною людиною. Тривалий час служив на різних посадах у військових частинах, а також у Глобинському військкоматі. 7 березня він разом зі своїми товаришами пішов воювати. Воював добре в одному із механізованих бригад. У ході бойового завдання у Херсонській області нарвалися на групу ДРГ і у результаті вогневого удару зі сторони противника 2 вересня він загинув.

Це важка утрата для всіх нас. Його багато хто знав у Кременчуці. Тривалий час займався спортом, навчався тут. Багато людей зібралося провести в останню путь Геннадія Сову, — розповідає військовослужбовець із позивним «Художник».

Схилившись на одне коліно, кременчужани віддали шану військовому. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, автоколона вирушила до Свіштовського кладовища, де похвали Геннадія Сову на Алеї Слави.