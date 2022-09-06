«Від війни не втечеш»: опублікували останні слова загиблого воїна Єгора Стадника з Кременчуччини

За кілька днів до загибелі військовий Єгор Стадник з Поток Кременчуцького району записав відео до українців, які на початку великої війни виїхали за кордон. Боєць з 72 бригади «Чорних запорожців» звернувся до чоловіків, які покинули країну у найважчі часи.

- У соцмережах виставляють, що вони відпочивають у Чехії, Польщі, п'ють пиво й у них все добре... Від війни не втечеш... Хотів звернутися саме до цих людей. Країна має об'єднатися, що вона зараз і робить, об'єднатися, щоб перемогти ворога. Ворога, який хоче нас зламати, але в нього нічого не вийде.

Хочу звернутися до людей, які поїхали за кордон і зараз вважають, що показуючи як там гарно, як вони відпочивають, і як там добре... Вони не розуміють, що люди, які знаходяться тут на передовій та захищають нашу країну неньку, які віддають своє життя за те, щоб був мир, щоб наші діти могли жити. Велике прохання до вас — не треба показувати це на загал.

Єдине прохання. Коли ми переможемо — будь ласка, залишайтеся у Польщі. Якщо у вас там все чудово. Не потрібно сюди їхати, ви ж втекли від війни, — звернувся Єгор Стадник.