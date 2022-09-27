Міська художня галерея запрошує на філателістичну виставку з колекції художниці Оксани Бойко

Вчора, 22:00 Переглядів: 154

У міській художній галереї триває філателістична виставка, присвячена Дню міста та підписанню Меморандуму про співпрацю між учасниками Міжнародного просвітницького проєкту по збереженню і популяризації елементу нематеріальної культурної спадщини «Легенди Кременчука».

На виставці представлені поштові марки, конверти та листівки, на яких зображені сцени з «Легенд Кременчука» місцевої художниці Оксани Бойко. Їх випустило Кременчуцьке товариство філателістів з метою презентації цієї нематеріальної культурної спадщини, її популяризації та збереження у форматі філателістичної продукції.

Відвідати філателістичну виставку з колекції художниці Оксани Бойко можна до 9 жовтня у Кременчуцькій міській художній галереї, за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

Час роботи галереї:

середа-п'ятниця — 10.00-16.00

субота-неділя — 10.00-16.30

понеділок-вівторок — вихідні.

Раніше ми писали про те, що «Легенди Кременчука» вивчатимуть у школах нашого міста. Це рішення представники культури та освіти нашого міста підкріпили підписанням вищеназваного Меморандуму про співпрацю між учасниками Міжнародного просвітницького проєкту по збереженню і популяризації елементу нематеріальної культурної спадщини «Легенди Кременчука».

Нагадуємо, що Кременчуцькі працівники лісового господарства з'явилися на поштових конвертах, а у Кременчуцькій міській художній галереї триває виставка «Наталія Юзефович та її епоха».



