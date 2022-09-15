«Легенди Кременчука» вивчатимуть у школах нашого міста

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Книгу «Легенди Кременчука», авторкою якої є директорка Кременчуцької міської галереї Оксана Бойко, включать до шкільної програми і її вивчатимуть кременчуцькі учні на уроках. 14 вересня це рішення представники культури та освіти нашого міста підкріпили підписанням меморандуму.

Серед підписантів – директорка Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Наталія Момон. Саме у цьому навчальному закладі стартує пілотний проєкт – ліцеїсти протягом поточного навчального року вивчатимуть «Легенди Кременчука». Відповідними темами доповнять історію, українську мову та літературу, образотворче та музичне мистецтво, іноземні мови. Цю тематику також використовуватимуть у позашкільній діяльності, під час організації тематичних свят, конкурсів, гурткової роботи (краєзнавство, театр, туризм, філателія, кулінарія тощо). Для цього ліцей №10 вже отримав 20 примірників книги, ще 8 у бібліотеку закладу передали раніше.

За результатами проєкту створять методичні розробки й під час педагогічної конференції поділяться досвідом з іншими школами нашого міста. Тоді можна буде говорити про те, щоб вивчати «Легенди Кременчука» в інших освітніх закладах.

Мисткиня Оксана Бойко розповіла, що у 2020 році постало питання, який елемент може представляти Кременчук на всеукраїнському рівні. Обрали пісню «Пливе щука з Кременчука», яка зберегла колорит нашої землі, вона й лягла в основу майбутнього проєкту. Далі ініціативна група на чолі з Оксаною Бойко створила підбірку легенд Кременчуччини, з'явилися і оригінальні ілюстрації до них. У 2021 році книга вийшла у світ (зараз видана вже серія з чотирьох книг).

- У нас з'явилося те, що може визначати наше культурне обличчя, навколо чого ми можемо вибудовувати свою культурну, туристичну, мистецьку, освітню політику, – коментує директорка галереї.

За словами директорки ліцею №10 «Лінгвіст» Наталії Момон, вивчення «Легенд Кременчука» допоможе учням краще пізнати історію свого міста, його культурну спадщину. І так вони зможуть поділитися цими знаннями з іншими людьми, у яких би містах чи країнах не знаходилися. До прикладу вона навела розповідь про ученицю ліцею Валерію Роговську, яка виїхала у Швейцарію і вчиться там у школі. Дівчина захоплювалася історією свого міста, його легендами, а відтак розповідає про них місцевим.

Під час заходу у Кременчуцькій міській художній галереї читали уривки з легенд, виконували пісні, поему німецькою мовою

То що ж такого особливого кременчуцькі школярі побачать у цьому виданні?

Книга вміщує:

20 легенд;

3D-карти, за допомогою яких можна подорожувати Крюковом, центром та нагірною частиною нашого міста, карти пішохідних маршрутів;

фото минувшини та сьогодення;

інтерактивні елементи, наприклад, музична сторінка з QR-кодами, навівши смартфон на які можна прослухати 12 творів, присвячених Кременчуку;

історія філателії, зображення авторських марок, унікального штемпеля «Кременчук – місто легенд» з перевідною датою, що випустила «Укрпошта» за ескізом кременчуцьких філателістів;

рецепт вареників зі щукою, який взяв участь у міжнародному проєкті «Таємниці України», де серед тисяч рецептів був визнаний одним з кращих і нагороджений грамотою;

історію парків, мостів Кременчука;

фото трьох поколінь Троїцької церкви;

інтерактивні ігри для дітей, розроблені міськими бібліотекарями;

об'ємну 3D-поштівку.

Якщо ви хочете ознайомитися з «Легендами Кременчука», видання є у публічному доступі – звертайтеся до міських бібліотек нашого міста, вони отримали примірники.