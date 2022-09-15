На Полтавщині 16-річний хлопець викрав мопед односельця

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У разі визнання вини судом правопорушнику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років

На Полтавщині хлопець вкрав мопед односельця. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

До відділу №1 (м. Глобине) 14 вересня близько 15.00 звернувся 63-річний мешканець одного із сіл Глобинщини та повідомив, що в ніч з 13 на 14 вересня у нього викрали мопед.

Поліцейські упродовж кількох годин встановили особу крадія. Ним виявився 16-річний місцевий житель. Викрадений мопед слідчі вилучили з його двору. Наразі хлопець дає показання слідчим.

За даним фактом підрозділ досудового розслідування поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом правопорушнику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.