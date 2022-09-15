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Жителів Кременчуччини запрошують до цифрового прибирання

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 360

 

Залишилося 3 дні завершення Digital Cleanup Day

Жителів Кременчуцького району запрошують приєднатися до міжнародної ініціативи Digital Cleanup та дізнатися більше про екологічно-відповідальний спосіб життя. Про це повідомили у ГО «Let’s do it, Ukraine», які є організаторами Digital Cleanup Day в Україні.

90% створених цифрових даних є відходами — це дані, до яких ніколи не буде доступу після їх створення. Це означає, що ми виробляємо і будемо виробляти сотні мільйонів тонн CO2 і робитимемо свій внесок до потепління клімату без чиєїсь вигоди.

Мета Digital Cleanup Day – допомогти людям переглянути свої цифрові звички та вплив на зміни клімату. Проводячи цифрове очищення, українці розвивають навички цифрової гігієни, щоб скоротити марнотратну цифрову практику і завдяки цьому сприяти зменшенню потепління клімату.

До кінця 17 вересня зареєструйте результат свого цифрового прибирання, опублікуйте скриншоти пам'яті ваших гаджетів ДО та ПІСЛЯ прибирання у своїх соціальних мережах, відмітьте організаторів у facebook й instagram та поставте хештеги:
#digitalcleanupletsdoitukraine #цифровеприбирання #digitalcleanup #letsdoitukraine #worldcleanupday.

 

Ініціатива Digital Cleanup допомагає зосередитися на аспекті стійкості цифрового світу. Це простий і ефективний проєкт зі зменшення сліду вуглецю як особистого, так і організаційного характеру: шляхом видалення непотрібних файлів, невикористаних додатків і програм, фото і відео дублікатів.

Використовуючи розумніші цифрові послуги, можна значно зменшити вуглецевий слід. Крім того, це допомагає українцям зрозуміти, що вони також можуть зробити свій внесок у зміни клімату, а цифрове очищення може стати поштовхом до інших кліматично нейтральних звичок.

Водночас ГО «Let’s do it, Ukraine» пропонує робити цифрове прибирання щодня. Це розвиватиме культуру правильного користування інтернетом та очищення своїх пристроїв кожного дня.

- Долучайтесь до Цифрового прибирання! Зробимо Україну чистою разом! - закликали організатори Digital Cleanup Day.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: цифрове прибирання Digital Cleanup Day зробимо україну чистою громадська організація прибирання Let's Do it Ukraine
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