18 вересня у Кременчуці розкажуть містичні історії з життя міста

Дізнаємося про русалку, яка єдина з русалок Придніпров’я пам’ятає своє ім’я. Послухаємо історію про мавку Маруську, яка сховала безцінний скарб, відчайдухи його шукають і досі
18 вересня о 13.00 відділ абонемента філії №2 разом з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм відновлює зустрічі із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Захід відбудеться у бібліотеці по вулиці Соборній, 11.
Захід відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки під час воєнного стану.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер