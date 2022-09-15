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18 вересня у Кременчуці розкажуть містичні історії з життя міста

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 118

 

Дізнаємося про русалку, яка єдина з русалок Придніпров’я пам’ятає своє ім’я. Послухаємо історію про мавку Маруську, яка сховала безцінний скарб, відчайдухи його шукають і досі

18 вересня о 13.00 відділ абонемента філії №2 разом з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм відновлює зустрічі із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Захід відбудеться у бібліотеці по вулиці Соборній, 11.

- Цього разу ми продовжимо розмову про містику. Директорка музею Алла Павлівна Гайшинська повідає нам про окремі точки на мапі міста, з якими пов’язані таємничі історії. Дізнаємося про русалку, яка єдина з русалок Придніпров’я пам’ятає своє ім’я. Послухаємо історію про мавку Маруську, яка сховала безцінний скарб, відчайдухи його шукають і досі, та інші цікаві історії. Заінтригували? - йдеться у повідомленні. 

Захід відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки під час воєнного стану.

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Автор: Альона Душенко
Теги: екскурсія бібліотека
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