Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі поменшало правопорушень, пов’язаних з вживанням алкогольних напоїв

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 163

 

Минула доба на Кременчуччині пройшла відносно спокійно

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, великих пожеж та резонансних злочинів не трапилось.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора, 14 вересня, громадяни лише 3 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Жодного випадку домашнього насильства поліцейські не зафіксували.

За керування автомобілями напідпитку затримали лише одного водія, якого притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП.

Правопорушень, пов’язаних з розповсюдження наркотичних речовин, незаконного поводження з холодною зброєю та незаконним виловом риби за минулу добу поліція не виявила.

За даними Кременчуцького районного управління ДСНС вчора у Кременчуці на провулку Ушинського загорілася господарча будівля приватної оселі. Пожежу погасили рятувальники управління ДСНС.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: Кременчуцька РВА пожежа ДСНС нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх