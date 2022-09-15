У Кременчуцькому районі поменшало правопорушень, пов’язаних з вживанням алкогольних напоїв

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 163

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, великих пожеж та резонансних злочинів не трапилось.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора, 14 вересня, громадяни лише 3 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Жодного випадку домашнього насильства поліцейські не зафіксували.

За керування автомобілями напідпитку затримали лише одного водія, якого притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП.

Правопорушень, пов’язаних з розповсюдження наркотичних речовин, незаконного поводження з холодною зброєю та незаконним виловом риби за минулу добу поліція не виявила.

За даними Кременчуцького районного управління ДСНС вчора у Кременчуці на провулку Ушинського загорілася господарча будівля приватної оселі. Пожежу погасили рятувальники управління ДСНС.