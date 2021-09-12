Навіяні легендами Кременчука: які ковані скульптури з’являться у Придніпровському парку

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У 2020 році проєкт «Легенди Кременчука» посів І місце в конкурсі-огляді місцевих елементів нематеріальної духовної спадщини

У 2020 році проєкт «Легенди Кременчука» посів І місце в конкурсі-огляді місцевих елементів нематеріальної духовної спадщини. Конкурс під егідою ЮНЕСКО провів Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради. Із 13 цікавих проєктів різних міст і селищ області, поданих на розгляд, Кременчук виборює диплом І ступеня!

Вперше за сотні років з’явилася культурна тема, яка здатна представити місто Кременчук не лише на всеукраїнському рівні, але й у цілому світі – нашою духовною спадщиною – легендами.

Влітку цього року за підтримки департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації світ побачила книга Оксани Бойко «Легенди Кременчука в картинах». Урочиста презентація проєкту відбулася 25 червня в Полтавському художньому музеї (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка. У Кременчуці перша презентація книги пройшла 18 серпня на сесії Кременчуцької міської ради. Наразі понад 400 примірників подаровані школам, музеям, бібліотекам Полтавщини.

Для України сталася подія державного значення, яка продемонструвала прояв соборності у морально-філософському і соціальному принципах, фундаментом яких є відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і загального, взаємне духовне збагачення і розвиток.

Саме проєкт «Легенди Кременчука» об'єднав Кременчук, обласний центр Полтаву та столицю – Київ. Згуртував такі державні інституції, як: Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, органи місцевого самоврядування: Кременчуцьку міську раду, Полтавську обласну раду; всеукраїнські громадські організації: найстарішу організацію науковців України (1949 рік заснування) Товариство «Знання» України, перший благодійний фонд незалежної України, заснований Героєм України, академіком Борисом Олійником – Український фонд культури імені Бориса Олійника, і окремих громадян. Метою єднання стало збереження культурної спадщини українського народу.

Окремих публікацій потребує розповідь про кожну складову проєкту, його учасників, щоб донести до широкого загалу викликаний науковий і культурний резонанс. Саме з цією метою ми розповідаємо про «Легенди Кременчука» і ковальське мистецтво.

Сквер Ізюмова

Першим потужним кроком став затишний кований сквер у центрі міста. 23 серпня 2019 року в Кременчуці відкрили сквер імені Андрія Ізюмова. Автор проєкту – художниця Оксана Бойко, а куванням скульптур голубів, фонтану, декору займалася Спілка ковалів Кременчука. Сюжетом для скверу стала легенда «Крюківські голуби: кохання і голуби Анрія Ізюмова», яку записала Алла Гайшинська, директорка краєзнавчого музею. Історія кохання міського голови Кременчука Андрія Ізюмова до доньки протоієрея Крюківської Покровської церкви, Анастасії, кінця ХІХ - початку ХХ століть, заснована на реаліях, надихає і сьогодні. Всім кременчужанам відомий «улюблений мер» дореволюційного міста, але мало хто знає, що такі відомі в світі голуби Крюківської і Кременчуцької породи могли б і не з’явитися, якби не сила кохання і бажання довести свою любов справами. Знатний купець першої гільдії вивів породу – світову гордість Кременчука.

Сьогодні голубів Крюківської та Кременчуцької породи можна побачити в розпліднику голови регіонального клубу голубоводів Олександра Тертичного, який проживає в Крюкові та береже справу мера. Андрій Ізюмов вивів знамениту породу «ізюмовських» – Крюківських панських та Кременчуцьких – голубів. Крюківські – це витривалі, білокрилі птахи з різьбленим пір’ячком, високим лобом і мініатюрним дзьобиком. А очі у них прекрасні, мов крупні чорні перлини, напевно, нагадують очі відданої коханої. Кременчуцька порода, навпаки, переважно чорна. Коли залицяється голуб до голубки, тоді шляхетно стає на пальчики і ніжно воркоче. Рідко, але буває, паруються дві породи, і з’являється унікальна біла птаха з чорними ознаками. В центрі скверу стоїть невеличкий багатошаровий фонтан у вигляді квітки лілеї, пелюстками стікають потічки води. Зверху на фонтані – кована об’ємна скульптура двох голубів. Лави, ліхтарики, всі деталі трикутного скверу зроблені в одному стилі. Кований сквер тепер улюблене місце відпочинку дітей і молоді, туристичний акцент центру Кременчука.

Ковані локації для парку «Придніпровський»

Новий проєкт кованих локацій для парку «Придніпровський» містить 9 ескізів по легендах, проєкт фонтану «Культурні епохи» та ковану арку-фортецю до 450-річчя Кременчука.

У 2021 році творча ініціативна група «Легенда» виступила з пропозицією створення музею ковальського мистецтва і цілого комплексу кованих скульптур «Легенди Кременчука» на території парку «Придніпровський». Рушійною силою в реалізації проєкту стала ініціатива Віктора Некипілого, письменника і журналіста, який безпосередньо і звернувся з пропозицією до мерії.

Відтепер наша історія, легенди, народна пісня «Пливе щука з Кременчука» є культурним скарбом, котрий має захищати держава, а кременчужани - досліджувати, вивчати, ділитися і пишатися! Реальними діями зі збереження нашої духовної спадщини може бути створення серії локацій авторських кованих скульптур за легендами міста, облаштування прекрасного кованого багатоярусного фонтану на центральній алеї парку та відкриття музею кованого мистецтва. Але розпочати проєкт варто з найвідоміших і колоритних образів, котрі б стали візитівкою парку «Придніпровський» та рідного міста.

Творчий проєкт «Легенди Кременчука» може розвиватися кілька років. Результатом спільної діяльності стануть локації кованих скульптур на теми: легенди про назву міста, про вологори, крюківські вареники, крука-хранителя, свято щучого хвоста і чумацького воза, феї Деївської гори та Курукове озеро, а також слідами легенд про козака Івана Кременчука тощо.

Спілка ковалів звернулася до мера з проханням призначити художником проєкту Оксану Бойко. Працюючи три місяці (лютий-квітень 2021 р.), мисткиня створила в кольорі 7 масштабних просторових локацій для парку Придніпровський, проєкт фонтану для центральної алеї парку «Культурні епохи», провела десятки зустрічей і обговорень з авторами легенд, ковалями, учасниками групи, директором парку для визначення розташування локацій, уточнює деталі, враховуючи всі побажання, представляє ескізи меру.

У червні-липні 2021 року під час персональної виставки Оксани Бойко «Легенди Кременчука» (художній музей імені Миколи Ярошенка, Полтава) окремим блоком представлені ескізи кованих локацій. Із 24 серпня до 12 вересня у малій залі Кременчуцької міської художньої галереї діє виставка-презентація ескізів. Уперше оприлюднена добірка акварелей: арка «Легенди Кременчука: Фортеця. Дівчина-щука. Козак Іван Кременчук», фонтан «Культурні епохи», локації «Велес і крюківські вареники», «Свято щучого хвоста», «Вологор», «Крук-хранитель», «Богиня Дея», «Лісовий бог Фавн», «Русалка Дніпрова».

Олександр Шкурапет, голова Спілки ковалів, із березня 2021 року за ескізами художниці виготовляє мініатюрні макети скульптур. На вересень-жовтень запланована виставка макетів та ескізів у вітринах дитячої бібліотеки по вул. Соборній та участь у конкурсі «Громадський бюджет Кременчука».

Першим етапом є виготовлення арки «Легенди Кременчука: Фортеця. Дівчина-щука. Козак Іван Кременчук». Це оригінальна композиція з металу висотою 4 м, завширшки 5 м. Центральна частина нагадує ворота фортеці і виконана з колон циліндричної форми з характерними розпорами та фактурними з’єднаннями, по центру декоративна таблиця, що нагадує старовинний сувій із написом назви композиції. Про дерев’яне зодчество розповідають архітектурні елементи, що виконані силуетно з проробкою фактур та прорізанням в одній площині: порохові вежі, бійниці і частокіл, трикупольна козацька церква. На даху праворуч є силует птаха – хранителя гетьманського духу і землі – крука. Обабіч арки – декоративні світильники.

Права частина арки присвячена легендарному козаку-характернику, засновнику і жителю фортеці на Дніпрі – Івану Кременчуку. Це об’ємна скульптура чоловіка в традиційному вбранні: каракулева шапка з суконним верхом, вишивана сорочка, шаровари, чоботи та жупан. За поясом підв’язані порохівниця, козацький пістоль, у руці Іван Кременчук тримає шаблю. Поруч, відповідно до легенд, той самий скарб, про який усі чули, всі шукали, бо схований він у нашому місті самим Іваном. Це не просто скриня. Відтоді як з’явиться композиція, кожен бажаючий зможе сфотографуватись зі скарбом, відчути себе в достатку.

Ліва частина, як і має бути, дівоча тема, що ближча до серця. Скульптура дівчини, яка, за легендою, шукаючи свого коханого рибалку, перетворилася на щуку. Образ дівчини, що сидить у човні, є характерним для Полтавщини: довгі коси красуні спадають на плече, голівку прикрашає купальський віночок, на грудях – намиста й дукачі, гаптована сорочка і фартух із полтавським візерунком. Поруч із дівчиною у човні задумана фотозона. Навколо – декоративні хвилі, а також плескає хвостом щука, про яку співається в народній пісні «Пливе щука з Кременчука»... Поодаль, поруч із церковкою, височіє тополя – символ жіночої долі й краси.

Таким чином, масштабний задум створення серії кованих образів за легендами рідного міста буде розпочато оригінальною формою, в якій сублімовані основні образи: прадавнього міста-фортеці, чоловічої снаги і сили, дівочої краси і вірності.

Цей прекрасний задум може підтримати фінансово кожен бажаючий. Директор парку «Придніпровський» Олександр Мірошніченко відкрив спеціальний рахунок для збору коштів (гривні) на ковальські витрати:

№ UA653052990000026004011209673.