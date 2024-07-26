Femunity Teens: школа для тих, хто не боїться брати на себе відповідальність

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 91

Принципи інклюзивності та гендерної рівності компанія Ferrexpo почала впроваджувати ще у 2016 році. Більш системно і послідовно програмою стали займатися на початку 2020-го і залучили до неї співробітників, консультантів та менеджмент, пише delo.ua.

Створення спільноти

Однією з цілей програми стало посилення жіночого лідерства у компанії. З цією метою запустили корпоративну школу Ferrexpo під назвою Femunity.

Три роки поспіль жінок тут вчили впевненості, ламали стереотипи, давали зрозуміти, що вони є сильними і мають однакові з чоловіками права на кар’єрний розвиток і самореалізацію. Щороку після закінчення курсу випускниці зверталися до організаторів зі зворотним зв’язком, що в їхній свідомості відбулися неймовірні зміни — тепер вони готові йти вперед і брати на себе більше відповідальності. А якби цю інформацію вони отримали на 20 років раніше, то сьогодні змогли б і гори звернути.

«Моя донька-підліток, стежачи за тим, як ми навчаємось у Femunity, підслуховуючи наші деякі тренінги і спостерігаючи за натхненними жінками, запитала: „Мамо, а коли ви вже таку програму зробите для підлітків?“. І я зрозуміла, що запит на такі знання є не тільки у дорослих», — розповідає Любов Козюра, одна з учасниць Femunity та менеджерка з різноманіття та інклюзивності компанії.

Третьою складовою, яка дала поштовх масштабуванню проєкту, стала ініціатива випускниць перших трьох курсів. Наприкінці 2022 року вони обʼєднались у групу, яка поставила за мету віддати отримані у школі знання і створити навчальний проєкт для підлітків, слоганом якого стала фраза «Розвивайся сама — розвивай інших». Об’єднані однією метою, 20 випускниць почали готуватись до викладання, адже ніхто з них на той час не був сертифікованою тренеркою.

«Ми вчилися бути тренерками — розробляти тренінги, працювати з аудиторією. Щоб зробити цікавий курс, ми провели дослідження серед підлітків, аби визначитись, які теми будуть для них корисними і цікавими. Кожна з майбутніх викладачок обрала тему, яка їй найближча. Через пів року підготовки, у червні 2023 року, ми стартували», — згадує Ірина Каут, HR-менеджерка Полтавського ГЗК Ferrexpo.

Базовими стали тренінги з лідерства, профорієнтації, самооцінки, емоційного інтелекту, сексуального виховання, різноманіття та інклюзивності, тайм-менеджменту, емоційного інтелекту і фінансової грамотності. Цього року до них додалися лекції з турботи про тіло та спіральної динаміки розвитку*.

Навколо Femunity Teens активно почала формуватися спільнота. Наприклад, цього року десять юних випускників з торішнього потоку долучились до команди організаторів, щоб проводити свої тренінги як рівні для рівних.

Чому гендерна рівність?

Організаторки Femunity Teens зазначають, що гендерна рівність стала основним рушієм всього проєкту не випадково. Цей підхід ґрунтується на дослідженнях, які показали, що присутність жінок на керівних посадах, за столом переговорів та інших робочих місцях, де раніше домінували чоловіки, сприяє зростанню продуктивності та прибутковості компаній на 10-26%.

«Гендерна рівність вигідна бізнесу. Чоловіки і жінки мають різний життєвий досвід, що впливає на їхній спосіб мислення. На перетині цих відмінностей можуть виникати інноваційні рішення. Крім того, прагнення до гендерної рівності допомагає зменшити розрив у представленні жінок на виробничих посадах. Стереотипно жінки часто обіймають адміністративні посади, але не йдуть у виробничі, — говорить Любов Козюра. — Мета Ferrexpo — подолати гендерний розрив в Україні».

У Femunity Teens пішли далі й не обмежилися набором на курс лише дівчат.

«Коли ми згуртувались і вирішили, що будемо це робити, то провели кілька фасилітаційних сесій щодо дизайну проєкту та визначення цільової аудиторії. Після певних роздумів ми зрозуміли, що не лише жінки мають говорити про свої права та інклюзивність, об’єднуючись лише між собою та заявляючи про це у своїй закритій спільноті. Ми підтримуємо рівність чоловіків і жінок, і що раніше наша молодь буде у спільному контексті, то менше буде необхідності організовувати школи жіночого лідерства для дорослих жінок, щоб вселяти у них віру в себе та переконувати їх у їхній спроможності. Тому, так, ми відкрили свої двері для дівчат і хлопців», — додає Олена Кравченко, рекрутерка Полтавського ГЗК Ferrexpo.

Попит, що перевищує пропозицію

Після того як команда Femunity розробила програму тренінгів, перед нею постало завдання, як повідомити про неї майбутнім учасникам. Для комунікації обрали всі можливі методи: оголошення у школах, чати, соціальні мережі та внутрішні канали.

Компанія одразу підкреслила, що програма не призначена лише для дітей співробітників Ferrexpo, вона спрямована на локальні громади. Організатори запропонували підліткам віком від 13 до 17 років заповнити аплікаційну форму, де потрібно було вказати свою мотивацію. Вікову категорію обирали з урахуванням того, що у проєкті розглядаються такі теми, як сексуальне виховання, про які слід говорити, досягнувши певного віку.

Минулого року на програму подалося 150 підлітків, з яких до програми було прийнято 54 учасники. Цього року конкурс становив дві людини на місце, і до курсу потрапили 50 підлітків.

«Чому ми встановили такі обмеження за кількістю? Тому що ми працюємо з дітьми, а тренеркам потрібно тримати увагу аудиторії протягом 4 годин. Отже, ми визначили, що у складі однієї команди має бути не більш ніж 25 дітей, щоб тренінги проходили ефективно і кожен учасник та учасниця отримували увагу від тренерок», — говорить Любов Козюра.

Всеукраїнська експансія

Зрештою Femunity Teens став не тільки потужним освітнім майданчиком, а ще й чудовою спільнотою, яка обʼєднала однодумців.

«Майже у кожній анкеті, яку підлітки подавали на вступ, було вказано, що одна з мотивацій — знайти у Femunity Teens нових друзів, і ця можливість реалізується на 200%. Після курсу ці діти продовжують дружити, підтримувати звʼязок, ходять на дні народження одне до одного, і це нас дуже надихає», — говорить Ірина Каут.

Організатори не приховують, що амбіції проєкту виходять далеко за межі Горішніх Плавнів та Полтавщини.

Владислав Піддубний,випускник програми у 2023 році, 17 років

«З командою Ferrexpo я знайомий досить давно — наші цінності тісно переплітаються. Мені дуже подобається мета колективу Ferrexpo донести до молоді необхідність розвитку і виходу на новий рівень. Я намагаюся брати участь у всіх заходах, які організовує компанія для молоді. Ми живемо у невеликому місті, й тут непросто знаходити однодумців чи отримувати потрібну інформацію, — розповідає 17-річний Владислав Піддубний. — Про проєкт Femunity я дізнавався з різних джерел — це були і шкільні чати, і месенджери у соцмережах. Щойно я там побачив повідомлення про запуск проєкту, то одразу подав заявку на курс. Тобто стати частиною цього проєкту було не складно.

Мотивацією піти на проєкт було бажання зрозуміти, чим живуть мої однодумці, тому що всі ми різні, але, як кажуть, всі ми рівні. З цим гаслом ми йдемо і в проєкті, і загалом по життю. На лекціях про це все розповідають, і можна зробити конкретні висновки. Це дійсно простір для самопізнання, для розуміння себе та навіщо ти живеш і що робити далі у житті.

Свою майбутню професію я вибрав ще до проєкту, але навчання допомогло переконатися у своєму виборі. Більшість підлітків, та й дорослих, не знають, чого хочуть — вони вступають не на ту спеціальність, розчаровуються в університетах та у людях. На мою думку, важливо знайти своє призначення якомога раніше, тому що великі гроші можна заробити у будь-якій сфері, але потрібно любити те, що ти робиш. На курсах у нас був тест з профорієнтації, і коли я його пройшов, то побачив, що результати збіглися з моїми планами і очікуваннями від життя. Після закінчення першого потоку програми я долучився до команди Femunity Teens і зараз навчаю підлітків, що кожен українець, навіть з маленького міста, може досягти будь-яких висот — перемагати у олімпіадах, конкурсах, бути лідером тощо. Головне — це прагнення, бажання, а далі все підтягнеться».

Вероніка Шашло, випускниця програмиу 2024 році, 15 років

«Я дізналася про проєкт від своєї близької подруги, яка була випускницею першого потоку у Femunity Teens. Вона розповіла мені про тему тренінгів, атмосферу проєкту, і я, хоч і була на той час трохи соціофобкою, дуже захотіла потрапити до команди. Цього року я подала заявку і була зарахована. Я хотіла здобути нові знання, які не дають у середній школі. У Femunity Teens розповідають про речі, які стануть у пригоді одразу після закінчення школи. Також я тут познайомилась із багатьма підлітками, які поділяють мої погляди на життя.

Мені найбільше сподобались атмосфера, відкритість тренерів та сама програма. Найцікавішими для мене були тренінги про різноманітність й інклюзивність та про ефективні комунікації».

Оксана Дика, мама учасниці першого потоку проєкту, начальниця департаменту організаційного розвитку Полтавського ГЗК

«Я побачила у нашому корпоративному каналі повідомлення про Femunity Teens і швиденько перекинула дочці: „Глянь, мені цікаво, а тобі?“. Вона спочатку вагалася і не хотіла, а я й не наполягала. Але подружки — то сила: дочка поспілкувалася з ними — у ось утрьох подали заявки і вступили на курс. Навчальний рік після закінчення курсу був для дочки випускним, і багато в чому нам допомогли саме заняття у Femunity Teens визначитись із майбутньою професією, прокачати впевненість у собі. Мені пощастило бути дотичною до роботи команди Femunity Teens не тільки як мама учасниці, але і як тренерка з йоги. Підліткам запропонували взяти участь у щотижневих практиках протягом всього курсу. До цього у мене був досвід лише дорослої аудиторії, тож спілкування з підлітками дало потужний заряд і задоволення — вони щирі, розумні, цілеспрямовані, відкриті до всього нового».

Оксана Дика, мама учасниці першого потоку проєкту, начальниця департаменту організаційного розвитку Полтавського ГЗК

«Про Femunity Teens ми дізналися одними з перших, бо працюємо у Ferrexpo. Вдома ми довго розмовляли із донькою, рекомендували долучитись до проєкту. Не думаю, що донька дуже хотіла там навчатися, але заявку ми подали і її прийняли. Після першого дня Аліса повернулася додому у захваті і потім бігала на тренінги, як на свято, і дуже сумувала, коли у навчанні були паузи. Їй дуже сподобався курс з профорієнтації, який допоміг їй визначитися з майбутньою професією — вона хоче стати психологинею. На жаль, у нашому дитинстві таких програм не було. Якщо у сім’ї мама була бухгалтером, а тато електриком, то ким могла стати дитина? Правильно — бухгалтером чи електриком. Якби у моєму дитинстві було щось подібне до Femunity Teens, багато хто з моїх однолітків зміг би краще себе реалізувати».















