«Полтаваобленерго» зменшило обсяг знеструмлень до кінця доби

Вимикатимуть одну чергу
Сьогодні, 26 липня, з 21.00 «Полтаваобленерго» змінює графіки погодинного відключення світла. Про це повідомила пресслужба компанії у своєму телеграм-каналі.
Періоди відключень для громадян частково зменшили: до 18.00 вимикатимуть одну чергу споживачів.
Раніше ж із 13.00 мали вимикати світло відразу двом чергам.
Детальніше ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.
Знайти свою чергу — у переліку адрес.
Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.
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