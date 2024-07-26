Де у Кременчуці у суботу протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 27 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57; вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Гайдамацька, 11/21-32;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;
- вул. Космонавтів, 47/2-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Українська, 3, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19.
З 6.00 до 18.00
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ірпінська, 7;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Платухіна, 20-37;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- туп. Юнатів, 1-7.
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