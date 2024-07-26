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Де у Кременчуці у суботу протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 27 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садковський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57; вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-32;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;
  • вул. Космонавтів, 47/2-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Українська, 3, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ірпінська, 7;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Платухіна, 20-37;
  • вул. Романа Шухевича, 11-36;
  • туп. Юнатів, 1-7.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення адреси Полтаваобленерго
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