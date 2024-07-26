Де у Кременчуці у суботу протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 27 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57; вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Гайдамацька, 11/21-32;

вул. Кавалерійська, 8-49;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Чигиринський, 2-31;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;

вул. Космонавтів, 47/2-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

вул. Чумацький Шлях, 45-67;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Українська, 3, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19. З 6.00 до 18.00 вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ірпінська, 7;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Платухіна, 20-37;

вул. Романа Шухевича, 11-36;

туп. Юнатів, 1-7.

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