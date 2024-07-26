Лишилося ще три: на Кременчуччині продовжують демонтовувати радянські пам'ятні знаки

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 311

У Кременчуці та районі мають демонтувати ще три радянські пам'ятні знаки. Відповідне розпорядження у понеділок, 22 липня, підписав очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

У місті знесенню підлягає Пам'ятний знак на честь 60-річчя ВЛКСМ, що знаходиться у Парку третьої черги.

Ще два пам'ятні знаки, які підлягають знесенню, знаходяться у Кременчуцькому районі:

пам'ятний знак комсомольцям 20-х років у центрі Глобиного;

пам'ятний знак на місці загибелі борцівв за владу Рад у Градизькій громаді (село Кирияківка, по дорозі на Броварки).

Відповідно до розпорядження, демонтувати пам'ятні знаки громади мають до 27 липня.

Нагадаємо, кілька місяців тому у Кременчуці демонтували російсько-комуністичний символ-споруду «Борцям за владу Рад».