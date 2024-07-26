У суботу графік погодинних знеструмлень застосовуватимуть з 17.00

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У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на суботу, 27 липня. Графік погодинних відключень буде застосовуватися з 17.00 до 23.00. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Знеструмлюватимуть по одній черзі.

Ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.

Знайти свою чергу — у переліку адрес.

Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.