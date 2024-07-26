Холера та гострі кишкові інфекції: основні симптоми та як запобігти. Інтерв’ю з лікарками

Літо — сезон для поширення інфекційних захворювань, зокрема гострих кишкових інфекцій. Ми не завжди слідкуємо за митими руками та фруктами й овочами, не звертаємо увагу на стан води у річках, де купаємося. А з відключеннями світла продукти у холодильниках та магазинах почали псуватися частіше. Це й може призвести до інфекційних захворювань. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із лікарками-епідеміологинями та розпитав про основні симптоми таких захворювань та як їм запобігти
У Кременчуці та районі почастішали випадки захворювань на гострі кишкові інфекції. Таку динаміку можна прослідкувати зі щотижневих зведень Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Якщо у червні таких випадків реєстрували в середньому 11-14 за тиждень, то на минулому тижні медики констатували 31 випадок захворювань. Зростає також кількість хворих і серед дітей.
Що є головною причиною виникнення таких захворювань, як їх вчасно виявити та запобігти ускладненню і головне — які є методи профілактики? На ці та інші питання «Кременчуцькому Телеграфові» дали відповіді лікарки-епідеміологині Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Тетяна Данильченко та Каріна Мороз.
Про гострі кишкові інфекції нам розповідає лікарка Тетяна Данильченко.
— Скільки із початку року у Кременчуці було зафіксовано випадків кишкових інфекційних захворювань?
З початку року у Кременчуці зареєстровано 228 випадків гострих кишкових інфекцій, а в минулому році за цей період було зареєстровано 188 випадків. Тобто можемо прослідкувати незначне, але все ж збільшення кількості хворих.
— Як кількість хворих змінюється відносно сезонів? І чи вплинули на кількість хворих підвищена температура повітря та тривалі відключення світла?
Для гострих кишкових інфекцій характерна літньо-осіння сезонність — протягом багатьох років спостерігається підйом захворюваності кишковими інфекціями саме в цю пору року. Це пов’язано зі сприятливими умовами для зберігання і розмноження збудників у довкіллі та активізацією шляхів зараження: підвищення температурного режиму, вживання великої кількості термічно необробленої продукції (овочі, фрукти, ягоди), купання у відкритих водоймах, не дотримання особистої гігієни тощо. Зазвичай влітку у Кременчуці реєструємо близько 47 випадків ГКІ щомісяця, взимку це близько 20 випадків щомісяця.
— А яка ситуація зараз? Надворі спека, світло вимикають, їжа у холодильниках псується…
Протягом останнього місяця відмічається значне зростання ГКІ серед населення міста Кременчука, кожного дня до нашої установи надходить від 7 до 11 екстрених повідомлень на випадок захворювання ГКІ.
— Що є основним збудником гострих кишкових інфекцій?
Найпоширенішими збудниками ГКІ є бактерії: Ентеробактер, Клебсієли, група Протея, стафілококи, сальмонели. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення ГКІ вірусної етіології, особливо серед дітей.
— Як люди можуть зрозуміти, що у них саме таке захворювання? Які симптоми є найпоширенішими?
Основними симптомами гострих кишкових інфекцій є підвищення температури тіла, біль у животі, нудота, блювота, тривала діарея та загальна слабкість.
Особливо небезпечним під час ГКІ є зневоднення (втрата організмом рідини). Якщо не відновлювати водний баланс в організмі, то можуть виникнути серйозні ускладнення. Тому при появі вказаних симптомів ми рекомендуємо негайно звертатись за кваліфікованою медичною допомогою. Самолікування може призвести до значних ускладнень, особливо це стосується дітей раннього віку.
— Чи були летальні випадки від гострих кишкових інфекцій? І чи можливі такі ситуації взагалі?
Летальні випадки від гострих кишкових інфекцій у Кременчуці за останні 10 років не реєструвались.
— Розкажіть, де і як найчастіше люди можуть «підчепити» хворобу?
Найчастіше у Кременчуці причиною захворювання є харчовий шлях (167 випадків). Зараження відбувається під час вживання забрудненої мікроорганізмами їжі та продуктів, які не пройшли достатню термічну обробку.
На другому місці — контактно-побутовий шлях передачі(61 випадок). Тут передача інфекції відбувається через забруднені руки та предмети домашнього вжитку (білизна, рушники, посуд, іграшки).
На третьому — водний шлях передачі. Інфікування відбувається через вживання забрудненої води внаслідок аварій на водопровідних та каналізаційних мережах. Проте у Кременчуці водний шлях інфікування уже протягом тривалого часу не зустрічається.
— Які засоби профілактики кишкових інфекційних захворювань? Що людям варто знати, аби уберегти себе?
— То як бути із відключеннями світла та непрацюючими по кілька годин холодильниками?
У зв’язку із тривалими відключеннями електроенергії в останній час збільшується ризик захворіти кишковими інфекціями. Тому якщо ваш холодильник не працює 4 години і більше, варто звернути увагу на таке:
Нині, під час збройної агресії РФ проти України, існує насторога щодо холери, розповідає нам лікарка-епідеміологиня Каріна Мороз.
— Пані Каріно, що таке холера та які її основні симптоми?
Холера — це гостре кишкове діарейне захворювання, спричинене інфікуванням холерними вібріонами. Вона має фекально-оральний механізм передачі інфекції. Вражає як дітей, так і дорослих.
Для холери характерний:
— А наскільки холера є небезпечною для людини?
Якщо хворому не надати своєчасну допомогу, втрата рідини та солей може призвести до тяжкого зневоднення та смерті впродовж декількох годин.
— Як запобігти поширенню холери?
Ми з колегами із Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» задля забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя людей та попередження виникнення і поширення холери проводимо постійний моніторинг пляжів міста.
Є 8 визначених точок — 4 точки на Дніпрі, 2 точки на Сухому Кагамлику та 2 точки на Пслі). Двічі на місяць тут проводиться відбір проб на бактеріологічні та санітарно-гігієнічні дослідження.
— І які результати відбору проб? Знаходили щось?
Ні, поки що патогенні вібріони холери ми не виявляли.
— А як людям убезпечити себе від холери? Є якісь правила, яких варто дотримуватися в побуті?
Правила профілактики практично такі ж самі, як і для гострих кишкових інфекцій.
Щоб уберегтися від захворювання:
І пам’ятайте: захворювання завжди краще попередити, щоб потім не лікувати.
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