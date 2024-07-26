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Холера та гострі кишкові інфекції: основні симптоми та як запобігти. Інтерв’ю з лікарками

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 308

 

Літо — сезон для поширення інфекційних захворювань, зокрема гострих кишкових інфекцій. Ми не завжди слідкуємо за митими руками та фруктами й овочами, не звертаємо увагу на стан води у річках, де купаємося. А з відключеннями світла продукти у холодильниках та магазинах почали псуватися частіше. Це й може призвести до інфекційних захворювань. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із лікарками-епідеміологинями та розпитав про основні симптоми таких захворювань та як їм запобігти

У Кременчуці та районі почастішали випадки захворювань на гострі кишкові інфекції. Таку динаміку можна прослідкувати зі щотижневих зведень Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Якщо у червні таких випадків реєстрували в середньому 11-14 за тиждень, то на минулому тижні медики констатували 31 випадок захворювань. Зростає також кількість хворих і серед дітей.

Що є головною причиною виникнення таких захворювань, як їх вчасно виявити та запобігти ускладненню і головне — які є методи профілактики? На ці та інші питання «Кременчуцькому Телеграфові» дали відповіді лікарки-епідеміологині Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Тетяна Данильченко та Каріна Мороз.

Гострі кишкові інфекції: статистика, основні симптоми та профілактика

Про гострі кишкові інфекції нам розповідає лікарка Тетяна Данильченко.

 

— Скільки із початку року у Кременчуці було зафіксовано випадків кишкових інфекційних захворювань?

З початку року у Кременчуці зареєстровано 228 випадків гострих кишкових інфекцій, а в минулому році за цей період було зареєстровано 188 випадків. Тобто можемо прослідкувати незначне, але все ж збільшення кількості хворих.

— Як кількість хворих змінюється відносно сезонів? І чи вплинули на кількість хворих підвищена температура повітря та тривалі відключення світла? 

Для гострих кишкових інфекцій характерна літньо-осіння сезонність — протягом багатьох років спостерігається підйом захворюваності кишковими інфекціями саме в цю пору року. Це пов’язано зі сприятливими умовами для зберігання і розмноження збудників у довкіллі та активізацією шляхів зараження: підвищення температурного режиму, вживання великої кількості термічно необробленої продукції (овочі, фрукти, ягоди), купання у відкритих водоймах, не дотримання особистої гігієни тощо. Зазвичай влітку у Кременчуці реєструємо близько 47 випадків ГКІ щомісяця, взимку це близько 20 випадків щомісяця. 

— А яка ситуація зараз? Надворі спека, світло вимикають, їжа у холодильниках псується…

Протягом останнього місяця відмічається значне зростання ГКІ серед населення міста Кременчука, кожного дня до нашої установи надходить від 7 до 11 екстрених повідомлень на випадок захворювання ГКІ.

— Що є основним збудником гострих кишкових інфекцій?

Найпоширенішими збудниками ГКІ є бактерії: Ентеробактер, Клебсієли, група Протея, стафілококи, сальмонели. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення ГКІ вірусної етіології, особливо серед дітей.

— Як люди можуть зрозуміти, що у них саме таке захворювання? Які симптоми є найпоширенішими?

Основними симптомами гострих кишкових інфекцій є підвищення температури тіла, біль у животі, нудота, блювота, тривала діарея та загальна слабкість.

Особливо небезпечним під час ГКІ є зневоднення (втрата організмом рідини). Якщо не відновлювати водний баланс в організмі, то можуть виникнути серйозні ускладнення. Тому при появі вказаних симптомів ми рекомендуємо негайно звертатись за кваліфікованою медичною допомогою. Самолікування може призвести до значних ускладнень, особливо це стосується дітей раннього віку.

— Чи були летальні випадки від гострих кишкових інфекцій? І чи можливі такі ситуації взагалі?

Летальні випадки від гострих кишкових інфекцій у Кременчуці за останні 10 років не реєструвались.

— Розкажіть, де і як найчастіше люди можуть «підчепити» хворобу?

Найчастіше у Кременчуці причиною захворювання є харчовий шлях (167 випадків). Зараження відбувається під час вживання забрудненої мікроорганізмами їжі та продуктів, які не пройшли достатню термічну обробку. 

На другому місці — контактно-побутовий шлях передачі(61 випадок). Тут передача інфекції відбувається через забруднені руки та предмети домашнього вжитку (білизна, рушники, посуд, іграшки).

На третьому — водний шлях передачі. Інфікування відбувається через вживання забрудненої води внаслідок аварій на водопровідних та каналізаційних мережах. Проте у Кременчуці водний шлях інфікування уже протягом тривалого часу не зустрічається.

— Які засоби профілактики кишкових інфекційних захворювань? Що людям варто знати, аби уберегти себе?

  • Мийте руки з милом і водою перед тим, як готувати їжу;
  • Мийте руки кожного разу після відвідування туалету;
  • Зберігайте продукти у закритому посуді чи пакетах;
  • Регулярно викидайте побутові та харчові відходи;
  • Запобігайте проникненню комах та тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються харчові продукти;
  • Відокремлюйте сиру їжу від готової продукції. Для оброблення продуктів використовуйте окреме кухонне приладдя, ретельно мийте обладнання та посуд після використання сирої їжі;
  • Ретельно проводьте термічне оброблення їжі, кип’ятіть рідку їжу не менше однієї хвилини, ретельно розігрівайте приготовану їжу перед вживанням;
  • Якщо можливо, зберігайте усі приготовані та швидкопсуючі продукти у холодильнику, не залишайте приготовлені страви більше, ніж на дві години поза межами холодильника;
  • Мийте фрукти і овочі чистою водою, не купуйте харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі. Також не варто давати маленьким дітям некип’ячене розливне молоко і сирі яйця;
  • Не купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів та слідкуйте за тим, аби не наковтатися води під час купання.

— То як бути із відключеннями світла та непрацюючими по кілька годин холодильниками?

У зв’язку із тривалими відключеннями електроенергії в останній час збільшується ризик захворіти кишковими інфекціями. Тому якщо ваш холодильник не працює 4 години і більше, варто звернути увагу на таке:

  • викиньте усі швидкопсуючі продукти, що були у холодильнику (не в морозильній камері);
  • продукти з морозильної камери потрібно викинути, якщо вони розморозились , або приготувати їх, якщо вони знаходилися у температурі навколишнього середовища не більше, ніж 2 години;
  • намагайтеся під час відключення світла не відкривати дверцята холодильника та морозильної камери;
  • продукти стають небезпечними, якщо вони перебувають під впливом температури вище 5 градусів більше 2 годин;
  • ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб визначити, чи є вона безпечною. Якщо ви сумніваєтеся, викиньте її.

Під час війни не варто забувати й про холеру

Нині, під час збройної агресії РФ проти України, існує насторога щодо холери, розповідає нам лікарка-епідеміологиня Каріна Мороз.  

 

— Пані Каріно, що таке холера та які її основні симптоми?

Холера — це гостре кишкове діарейне захворювання, спричинене інфікуванням холерними вібріонами. Вона має фекально-оральний механізм передачі інфекції. Вражає як дітей, так і дорослих.

Для холери характерний:

  • гострий початок;
  • діарея без болю та позивів, що передує блюванню, часті рідкі випорожнення у вигляді «рисового відвару»;
  • блювання без нудоти;
  • відсутність при цьому гарячки;
  • швидкий розвиток зневоднення.

— А наскільки  холера є небезпечною для людини?

Якщо хворому не надати своєчасну допомогу, втрата рідини та солей може призвести до тяжкого зневоднення та смерті впродовж декількох годин.

— Як запобігти поширенню холери? 

Ми з колегами із Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» задля забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя людей та попередження виникнення і поширення холери проводимо постійний моніторинг пляжів міста.

Є 8 визначених точок — 4 точки на Дніпрі, 2 точки на Сухому Кагамлику та 2 точки на Пслі). Двічі на місяць тут проводиться відбір проб на бактеріологічні та санітарно-гігієнічні дослідження.

— І які результати відбору проб? Знаходили щось?

Ні, поки що патогенні вібріони холери ми не виявляли.

— А як людям убезпечити себе від холери? Є якісь правила, яких варто дотримуватися в побуті?

Правила профілактики практично такі ж самі, як і для гострих кишкових інфекцій. 

Щоб уберегтися від захворювання:

  • використовуйте чисту та безпечну воду для пиття і приготування їжі;
  • ретельно готуйте та зберігайте їжу;
  • часто мийте руки безпечною водою з милом: коли повертаєтесь додому, після відвідування туалету, перед і під час приготування їжі.

І пам’ятайте: захворювання завжди краще попередити, щоб потім не лікувати.

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Прості правила запобігання гострим кишковим інфекціям

Хвороба брудних рук: як запобігти гострим кишковим інфекціям


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Автор: Яна Гудзь
Теги: інфекційні захворювання гострі кишкові інфекції холера профілактика захворювань лікар епідеміолог
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