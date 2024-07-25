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Хвороба Лайма, туберкульоз, вірусний гепатит: чим минулого тижня хворіли на Кременчуччині

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 0

 

Найбільше інфекційних захворювань зареєстрували у Кременчуцькій громаді

За попередній тиждень, із 15 до 21 липня, у Кременчуцькому районі зареєстрували 63 випадки інфекційних хвороб. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Найбільше людей традиційно захворіли у Кременчуцькій громаді:

  • 31 випадок гострої кишкової інфекції (із них 24 — діти);
  • 16 випадків вітрянки (із них — 15 дітей);
  • 1 випадок скарлатини у дитини;
  • 1 випадок хвороби Лайма.

Окрім того, у Кременчуці 2 людини захворіли на вірусний гепатит С: жінка — приватний підприємець та непрацюючий чоловік. Також у одного чоловіка виявили захворювання хронічного гепатиту В.

У місті зафіксували і один випадок захворювання та туберкульоз із бактеріовиділенням. Хвора — 18-річна дівчина, яка навчається в одному з середніх спеціальних учбових закладів міста.

У Горішніх Плавнях виявили 2 випадки гострих кишкових інфекцій — по одному у дорослого та у дитини. Також у одного дорослого констатували сальмонельоз, а у двох дітей — кашлюк та скарлатину.

У Кам'янопотоківській громаді один дорослий захворів на вітрянку. У Градизькій, Глобинській, Семенівській та Піщанській громаді виявили по одному випадку гострої кишкової інфекції.

У Козельщинській, Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій та Пришибській громадах інфекційні захворювання не реєструвались.

Нагадаємо, на початку липня у Кременчуцькому районі було виявлено три випадки хвороби Лайма.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: complimed.com.ua
Теги: інфекційні захворювання
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