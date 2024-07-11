За минулий тиждень на Кременчуччині виявили три випадки захворювання на хворобу Лайма

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Усього ж в області таких випадків було зареєстровано 24

На попередньому тижні, із 1 до 7 липня, у Кременчуцькому районі було зафіксовано три випадки хвороби Лайма. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький районний відокремлений підрозділ Державної Установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань» МОЗ України.

Два випадки захворювання виявили у Кременчуці, ще одне — у Новогалещинській громаді.

Усього ж в області за тиждень було зареєстровано 24 випадки хвороби Лайма — це на 4 випадки менше, ніж за тиждень до цього. Така кількість хворих значно перевищує середній багаторічний показник.

Нагадаємо, головними носіями хвороби Лайма є кліщі. Пік їхньої активності щороку припадає на квітень-травень та серпень-вересень. Ці комахи також можуть переносити збудників вірусних і бактеріальних захворювань.

Нагадаємо, весною росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.