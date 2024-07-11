Битва за гнізда лелек відбулася у Кременчуцькому районі

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Повномасштабна війна вплинула не лише на людей, а й на лелек: у 2022 році пташенята народилися лише в одному гнізді

Село Жуки Кременчуцького району з 2021 року бере участь в орнітологічних дослідженнях. Мешканці помітили, що повномасштабна російсько-українська війна вплинула не лише на людей, а й пернатих. За інформацією Глобинської громади у селі старостату до великої війни було 6 гнізд, в яких вилупилось 15 пташенят, а у 2022 році народилися лелеченята лише з одного гнізда.

— 2022 рік — рік повномасштабного вторгнення. Рік трагічний не лише для людей, а й для птахів. Цього року, як завжди, першими прилетіли самці і стали готувати гнізда до прильоту лельок. Десь через тиждень у гніздах вже були пари. А далі почалося щось неймовірне. Прилетіли лелеки — не «наші». Мабуть, ті, що гніздувалися в районах бойових дій. І почалися битви за гнізда! Здебільшого «власники» відстояли свої території. Одна пара гостей заселилась в гніздо, яке до цього пустувало в с. Павлівка. Здавалося, що все закінчилось добре. Але… Доки велися бійки за гнізда, було втрачено час. І тепер уже з 7 гнізд лелеченята з’явилися лише в одному.

Минулого, 2023 року, в одному з гнізд було 5 пташенят. Цьогоріч у кожному гніздечку 2-3 пташенят, загалом 19 малят.

— Щиро тішимося і сподіваємося, що лелеки принесуть всім нам щастя і добробут! — йдеться у повідомленні.