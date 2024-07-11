Битва за гнізда лелек відбулася у Кременчуцькому районі

Повномасштабна війна вплинула не лише на людей, а й на лелек: у 2022 році пташенята народилися лише в одному гнізді
Село Жуки Кременчуцького району з 2021 року бере участь в орнітологічних дослідженнях. Мешканці помітили, що повномасштабна російсько-українська війна вплинула не лише на людей, а й пернатих. За інформацією Глобинської громади у селі старостату до великої війни було 6 гнізд, в яких вилупилось 15 пташенят, а у 2022 році народилися лелеченята лише з одного гнізда.
Минулого, 2023 року, в одному з гнізд було 5 пташенят. Цьогоріч у кожному гніздечку 2-3 пташенят, загалом 19 малят.
Нагадаємо, що в екопарку під Полтавою врятували двох лелеченят.
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