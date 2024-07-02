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В екопарку під Полтавою врятували двох лелеченят

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 111

Екопарк закликає не чіпати пурханців, що вчаться літати, якщо їм не загрожує небезпека

В екопарку Ковалівка під Полтавою врятували двох лелеченят, яких принесли волонтери. Пташенята залишилися без батьків та ще й з травмованими кінцівками. Після лікування та реабілітації пернаті малюки повернуться до природи, йдеться на фейсбук-сторінці екопарку.

Нагадаємо, нещодавно працівники екопарку врятували від місцевих котів та безпритульних собак совеня із Павленківського парку у Полтаві.

Також в екопарку звертають увагу на те, що зараз багато пурханців — пташенят, які тільки вчаться літати, самостійно добувати їжу. Їхні батьки десь поруч. Тому памʼятайте: знайшли самотнє пташеня — дайте йому спокій, не чіпайте й не переносьте нікуди. Рятувати такого варто тільки тоді, коли існує реальна загроза його життю. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ковалівка лелека птахи
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