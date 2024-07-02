«На щиті» додому повертається військовий з Кременчуччини Сергій Івашина

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19 травня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Сергій Івашина. Захисник України загинув в районі селища Михайлівське Краснопільського району Сумської області під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України. Про це повідомляє пресслужба Бабичівського старостинського округу Глобинської громади.

Сергій Анатолійович Івашина (14.12.1974 р. н.) — головний сержант, командир 1-го зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 32 бригади В/Ч А4784.

Про дату та час прощання з полеглим воїном повідомимо додатково.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.