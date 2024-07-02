Вночі рятувальники допомогли дитині, що зачинилася у квартирі в Кременчуці

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 137

З дитиною все добре

2 липня о 1.49 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці дитина зачинилася у квартирі та не може самостійно відімкнути вхідні двері. Про це повідомляє Кременчуцьке райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій України.

На місце прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники за допомогою драбини через балкон 2-го поверху потрапили до квартири, відчинили вхідні двері та надали доступ родичам та поліціянтам.

Дитина медичної допомоги не потребувала.

Нагадаємо, взимку кременчуцькі рятувальники похизувалися «Кременчуцькому Телеграфу» новою автівкою, у якої «підйом до дев'ятого поверху за хвилину та 32-метрова драбина».