Днями нова машина вперше виїхала виконувати поставлені задачі. Рятувальники кажуть, такої сучасної техніки на їх балансі ще не було
4 січня кременчуцькі рятувальники похизувалися «Кременчуцькому Телеграфу» поповненням автопарку. Придбали автомобіль державним коштом. Очільник Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко розповідає, що тепер рятувальні операції проходитимуть ще швидше.
Автомобіль оснащений новітнім обладнанням — генератором для автономної роботи, ношами, спеціальними кріпленнями, які підвищать безпеку рятувальників. Надзвичайники розповідають, машина має високу маневреність, попри на габарити. Позавчора ж, третього січня, автівка вже вирушила на перше завдання.
Нагадаємо, що прапор України на електростанції з'явився 11 жовтня 2015 року. Тоді його встановив фотограф «Кременчуцького Телеграфа» Ростислав Богданов.
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А вже вчора, 4 січня, автівка виїжджала на пожежу на проспекті Свободи 132/2.
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