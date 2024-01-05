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«Підйом до дев'ятого поверху за хвилину та 32-метрова драбина» — кременчуцькі рятувальники похизувалися поповненням автопарку

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 268 Коментарів: 1

 

Днями нова машина вперше виїхала виконувати поставлені задачі. Рятувальники кажуть, такої сучасної техніки на їх балансі ще не було

4 січня кременчуцькі рятувальники похизувалися «Кременчуцькому Телеграфу» поповненням автопарку. Придбали автомобіль державним коштом. Очільник Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко розповідає, що тепер рятувальні операції проходитимуть ще швидше.

 

— Тепер дістатися 9 поверху можна буде швидше та простіше, на порятунок людей треба буде витратити значно менше часу, адже 32-метрова драбина здатна перейти з транспортного положення у робоче, з висуванням драбини до 9 поверху за 1 хвилину 15 секунд. Це значно полегшить наші рятувальні операції, — говорить Олексій Стеценко

Автомобіль оснащений новітнім обладнанням — генератором для автономної роботи, ношами, спеціальними кріпленнями, які підвищать безпеку рятувальників. Надзвичайники розповідають, машина має високу маневреність, попри на габарити. Позавчора ж, третього січня, автівка вже вирушила на перше завдання.

 

— Наші співробітники вже випробували автівку та 32-метрову драбину. Перше завдання у неї було не пов'язане з надзвичайними подіями. За допомогою драбини, ми вперше замінили прапор України на електроопорі, що знаходиться у районі електростанції, — розповідає Олексій Стеценко.
Фото: Кирило Воронцов

Нагадаємо, що прапор України на електростанції з'явився 11 жовтня 2015 року. Тоді його встановив фотограф «Кременчуцького Телеграфа» Ростислав Богданов.


А вже вчора, 4 січня, автівка виїжджала на пожежу на проспекті Свободи 132/2.


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Автор: Роксолана Жукова Фото: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук ДСНС прапор Прапор України
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Коментарі: 1

749
Andron777:
Сьогодні, 10:15

Хизуватись треба коли б цю техніку зробили на Дормаші, а не на MAGIRUSі. Ото б було чим похизуватись... 


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