Вчора у Кременчуці згоріла «сімка»

Вчора, 4 січня, о 10.41, у Кременчуці, на вулиці Раїси Роїк у гаражі згорів ВАЗ 2107. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 12.54. Крім автомобіля згоріли електроінструменти, дерев’яне перекриття та шиферна покрівля гаража.
Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучилася 16 державна пожежно-рятувальна частина.
Нагадаємо, що нещодавно засудили кременчужанина, який підпалив автівку хлопця своєї колишньої дівчини.
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