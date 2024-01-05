Вчора у Кременчуці згоріла «сімка»

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 4 січня, о 10.41, у Кременчуці, на вулиці Раїси Роїк у гаражі згорів ВАЗ 2107. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 12.54. Крім автомобіля згоріли електроінструменти, дерев’яне перекриття та шиферна покрівля гаража.

Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучилася 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Нагадаємо, що нещодавно засудили кременчужанина, який підпалив автівку хлопця своєї колишньої дівчини.