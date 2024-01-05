На Полтавщині поліція розшукала водія, причетного до смертельної ДТП

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 133

Збив на смерть 77-річного пішохода та втік з місця ДТП

На Полтавщині поліціянти встановили та розшукали водія, який причетний до смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Ним виявися 63-річний житель Котелевщини.

Відомо, що ввечері 10 грудня 2023 року, на автодорозі Суми — Полтава, неподалік від повороту до села Деревки Котелевської громади Полтавського району автомобіль ВАЗ 21099, яким керував 63-річний чоловік, наїхав на 77-річного пішохода. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. А водій — втік з місця ДТП.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нині слідчими вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 15 грудня, на автодорозі Суми — Пирятин сталася ДТП, в якій загинув 67-річний водій вантажівки.