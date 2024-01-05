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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертвими жінку та її співмешканця

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 0

 
Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Сьогодні, 5 січня, близько 4.30, у селі Розбишівка Миргородського району сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після пожежі рятувальники та поліціянти знайшли в помешканні мертвих 36-річну жінку та її співмешканця. Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

 

Наразі правоохоронці вирішують питання про початок розслідування за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 31 грудня, у Кременчуцькому районі після пожежі у будинку знайшли мертвого 48-річного чоловіка.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа смерть будинок Полтавщина Миргородський район
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