У Світловодську на Водохреще масових купань не буде

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

Цьогоріч Світловодська міська територіальна громада відмовилася від обрядів на Водохреща. Про це повідомили у пресслужбі Світловодської міської громади.

Таке рішення прийняли, оскільки в умовах воєнного стану заборонено проведення масових зібрань.

Також на Водохреще на Дніпрі та інших водних об'єктах не функціонуватимуть спеціальні локації для занурення, правоохоронці та рятівники не здійснюватимуть там чергування.

Люди, котрі все ж таки вирішать скупатися у водоймах на Водохреще, нестимуть виключно власну відповідальність за це рішення.

— Закликаємо жителів Світловодської громади у святкові дні поставитись відповідально до свого життя та безпеки своїх близьких, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Кременчуці 6 січня обряд Водосвяття на Водохреща відбудеться: