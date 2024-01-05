На Лубенщині після пожежі у будинку знайшли тіла двох пенсіонерів

Вчора, 4 січня, близько 15.30, на вулиці Центральній у селі Богодарівка Лубенського району сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Після пожежі слідчі знайшли у будинку мертвих 66-річного чоловіка та 77-річну жінку.
За попередньою інформацією, подружжя померло від отруєння чадним газом через несправність газового обладнання. Для встановлення точної причини смерті тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу.
Поліція розпочала досудове розслідування за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що сьогодні вночі у Миргородському районі після пожежі у будинку знайшли мертвими жінку та її співмешканця.
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