Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів трьох груп

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 269

Терміново потрібні люди з III (+), II (-) та IV (-) групами крові

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Загалом, існує гостра потреба в таких групах крові: III (+), II (-) та IV (-).

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00. На вулиці Івана Мазепи, 8.

З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальна інформація за номером телефону: 067-326-26-62.



