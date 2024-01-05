На Полтавщині знайшли мертвим Олександра Гребінника

Сьогодні, 5 січня, на Полтавщині знайшли Олександра Гребінника, якого шукали з 2 січня. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Чоловіка знайшли без ознак життя в чагарниках, за 3 кілометри від його автомобіля, що знаходився в полі. Для встановлення причини смерті його тіло направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України.
Обставини та причини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, що чоловік поїхав з дому 2 січня на автомобілі Ауді А 4 темно-синього кольору і не повернувся. Згодом поліція розшукала автомобіль Олександра.
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