На Полтавщині знайшли мертвим Олександра Гребінника

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Сьогодні, 5 січня, на Полтавщині знайшли Олександра Гребінника, якого шукали з 2 січня. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловіка знайшли без ознак життя в чагарниках, за 3 кілометри від його автомобіля, що знаходився в полі. Для встановлення причини смерті його тіло направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що чоловік поїхав з дому 2 січня на автомобілі Ауді А 4 темно-синього кольору і не повернувся. Згодом поліція розшукала автомобіль Олександра.