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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині знайшли мертвим Олександра Гребінника

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 1 087

 

Шукали з 2 січня

Сьогодні, 5 січня, на Полтавщині знайшли Олександра Гребінника, якого шукали з 2 січня. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Чоловіка знайшли без ознак життя в чагарниках, за 3 кілометри від його автомобіля, що знаходився в полі. Для встановлення причини смерті його тіло направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовує слідство.

 

Нагадаємо, що чоловік поїхав з дому 2 січня на автомобілі Ауді А 4 темно-синього кольору і не повернувся. Згодом поліція розшукала автомобіль Олександра.

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Автор: Дарія Згура
Теги: розшук зниклий безвісти помер
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