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Кременчук, Благодійність

Ferrexpo передала генератор у Новогалещинську амбулаторію

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 120 Новини компаній

 

Від початку повномасштабного вторгнення це вже другий подарований генератор для Галещини

На Україну насуваються морози й несприятливі погодні умови, що разом з агресією ворога може негативно відобразитися на енергетичній інфраструктурі. Втім мешканці Нової Галещини можуть відчувати спокій. Про це повідомляє місцевий телеканал «ГОК».
Новий енергогенератор потужністю 35 кВт уже знаходиться в приміщенні амбулаторії сімейної медицини Нової Галещини. Її медичний персонал обслуговує майже 3,5 тис. жителів 17 населених пунктів громади. Зокрема, безперебійне енергопостачання важливе для виписування е-рецептів за програмою «Доступні ліки» й для знеболювальних для онкохворих, а також заповнення декларацій.

«Добре, коли навіть у складні часи в країні знаходяться люди, готові підтримати й допомогти реальними справами», — зазначив Олександр Щепаченко, завідувач Новогалещинської амбулаторії.

Це не перша благодійна ініціатива Ferrexpo на території Полтавщини, де компанія регулярно підтримує місцеві громади. У цей раз компанія спрямувала понад 360 тисяч гривень на придбання необхідного генератора для амбулаторії. Від початку повномасштабного вторгнення це вже другий подарований генератор для Галещини. Перший благодійники з Ferrexpo надали для каналізаційно-насосної станції гуртожитку, де живуть внутрішньо-переміщені особи.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo Нова Галещина генератор
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