Рішення про продовження канікул на два дні прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
За словами директора Департаменту освіти Геннадія Москалика, перенесення навчального процесу вимушене і пов'язане з погіршенням погодніх умов на Полтавщині.
Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.
Про погіршення погоди та сильні снігопади повідомили в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. За інформацією надзвичайників, несприятливі погодні умови очікуються з 7 по 9 січня.
Нагадаємо, розпочалися канікули у кременчуцьких школярів 25 грудня, і мали тривати два тижні, до 7 січня включно.
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