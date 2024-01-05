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Кременчук, Освіта

«Кременчуцьким школярам продовжили канікули», — Геннадій Москалик

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 737

Рішення про продовження канікул на два дні прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

За словами директора Департаменту освіти Геннадія Москалика, перенесення навчального процесу вимушене і пов'язане з погіршенням погодніх умов на Полтавщині.

 

— Рішення про продовження канікул було прийняте на міській комісії з питань ТЕБ і НС сьогодні. Діти будуть вдома до 9 січня. Від середи, 10 січня, плануємо вивести школярів на навчання, — розповів головний освітянин міста.

Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

Про погіршення погоди та сильні снігопади повідомили в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. За інформацією надзвичайників, несприятливі погодні умови очікуються з 7 по 9 січня.

Нагадаємо, розпочалися канікули у кременчуцьких школярів 25 грудня, і мали тривати два тижні, до 7 січня включно. 

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: yavoriv-rmk.kl.com.ua
Теги: Кременчук канікули освіта ДСНС снігопад
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