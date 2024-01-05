Найбільше подорожчали буряк та гречка, а подешевшали яйця: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 192

Куди звертатися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за перший тиждень 2024 року. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Після Нового року найбільше подорожчали буряк, морква та гречка, а найбільше подешевшали яйця, капуста та автомобільний газ.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 4 січня подорожчали:

буряк — на 1,98 грн за кг;

крупа гречана — на 1,00 грн за кг;

морква — на 0,76 грн за кг;

цукор — на 0,55 грн за кг.

подешевшали:

яйця курячі — на 3,00 грн за десяток;

капуста білокачанна — на 1,00 грн за кг;

автогаз — на 0,60 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,25 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.