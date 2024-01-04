На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Олександра Гребінника

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 517

Чоловік виїхав з дому 2 січня. Наразі його місцеперебування невідоме

2 січня зник безвісти Олександр Гребінник, житель села Березова Лука Петрівсько-Роменської громади Полтавщини. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Зі слів рідних, чоловік поїхав з дому на автомобілі Ауді А 4 темно-синього кольору і не повернувся.

Згодом поліція розшукала автомобіль Олександра. Його зараз перевіряють на наявність будь-яких слідів.

Правоохоронці усе ще шукають водія.

Прикмети Олександра Гребінника: зріст близько 175 см, середньої статури, волосся чорне коротке. Був одягнений у чорну шапку, куртку, камуфляжні штани та чорне взуття.

Поліція просить звертатися з інформацією про місцеперебування чоловіка до відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції за телефонами: 099-360-03-66, 099-657-63-03 або 102.

Нагадаємо, нещодавно поліція розшукала 16-річну дівчину із Новосанжарщини, яка загубилася у Кременчуці.