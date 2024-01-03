Поліція розшукала 16-річну дівчину з Новосанжарщини, яка загубилася у Кременчуці

Уночі 3 січня поліція розшукала 16-річну дівчину із Новосанжарщини, яка загубилася у Кременчуці. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомляють правоохоронці, до них звернулися знайомі дівчини. Вони хвилювалися, що та не виходить на зв'язок та може загубитися у незнайомому місті.
Зі слів начальника Кременчуцького районного управління поліції Олександра Холондовича, протягом години поліцейські знайшли дівчину неподалік будинку її знайомих.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 15-річна дівчина зникла на півтори доби.
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